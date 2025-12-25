インナー透け透け…BLACKPINK・ロゼ、“妖艶ドレス”で見せた危険な美しさ「すごい」【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのロゼが大胆なシースルーファッションを披露した。

12月25日、ロゼは自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真の中でロゼは、クリスマスの雰囲気が漂う空間で、さまざまなポーズを取っている。

特に目を引くのはロゼの大胆なスタイリングだ。ロゼはシックなブラックのインナーの上に素肌が透ける白のシースルースリップを重ね、妖艶でドキッとする魅力を放った。華奢なボディラインが際立つ大胆なファッションでありながら、ロゼ特有の上品なオーラで完璧に着こなし、感嘆を誘った。

写真を見たファンからは「まさにスレンダーの象徴」「ロゼ、メリークリスマス」「本当に雰囲気がすごい」など、さまざまな反応が寄せられた。

（写真＝ロゼInstagram）

なお、ロゼが所属するBLACKPINKは現在ワールドツアーを開催中で、来年1月16日～18日には東京ドームで公演を行う予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。

