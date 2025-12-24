BTS・V、『VOGUE JAPAN』2026年2月号に登場！上半身を露わにして成熟した美しさ披露【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが一層成熟した雰囲気と彫刻のようなビジュアルで、世界中のファンをときめかせた。

12月24日、Vは自身のSNSを通じて、ファッション誌『VOGUE JAPAN』2026年2月号の写真を複数枚投稿した。

公開された写真のなかのVは、彼ならではの気だるげでありながらも強烈なエネルギーを発散し、“雑誌撮影のプロ”らしい面を存分に披露した。

（写真＝V Instagram）

特に、今回の撮影でVは濡れているかのようなヘアスタイルとくっきりとしたシルエットを見せ、妖艶さと少年美を同時に見せた。白黒写真では、深い孤独が感じられる目つきで叙事を完成させた。

また、別の写真ではオレンジ色の背景と対比される整った目鼻立ちで感嘆を誘った。さらに、ブルーシャツにブラックジャケットを合わせたカットでは、強力なオーラを放った。

なお、Vが所属するBTSは来る2026年、新アルバムのリリースとともに、大規模なワールドツアーを計画している。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

