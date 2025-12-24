「生きている精子が2％もない」「私がもっと出せるようにできる」とやり取り…女性会長と韓国歌手に不倫疑惑 | RBB TODAY

芸能事務所One Hundredを共同設立した歌手のMCモンと、p_Arcグループ会長のチャ・ガウォンに、不倫疑惑が浮上し注目を集めている。

12月24日、韓国メディア『THE FACT』は、MCモンとチャ・ガウォンが交わしたというメッセージを公開した。

同メディアによると、MCモンとチャ・ガウォンは、今年5月にチャ・ガウォンから別れを告げられるまで、密かに交際していたという。チャ・ガウォンは、夫と子どもを持つ既婚者だ。

公開されたやり取りには、2人が共同事業者以上の関係をうかがわせるものも含まれていた。

なかでも、MCモンとチャ・ガウォンが妊娠について語り合う状況が注目を集めた。今年4月14日のメッセージだ。

（写真提供＝OSEN）MCモン

MCモンが「ストレスがひどくて、生きている精子が2％もない」と語ると、チャ・ガウォン会長は「精子は私がもっと出せるようにできる」「だから私たちがあれだけ努力しても妊娠しなかったんだね」「明日行こう、病院に。私は排卵注射を3カ月打った」「お兄さんと2カ月間頑張って、ほぼ週2回は関係を持ったのに」などと返信していた。

他にも、チャ・ガウォンがMCモンに高額な贈り物をしていたことをうかがわせる内容として、「急にお兄さんの匂いが恋しい。耳の後ろからするお兄さんの匂い」「ギャラリアに行って思う存分買い物して。会計の時にカカオトークで一度ずつ送って。私に」といったメッセージも伝えられた。

公開されたやり取りだけ見ると、2人は相当に深い関係と受け取られかねない。

（写真提供＝OSEN）チャ・ガウォン会長（中央）

ただしMCモンは、この不倫疑惑を否定した。

同日、彼は自身のSNSを通じて、不倫疑惑を提起したメディアに言及し、「私たちのカカオトークにも存在しない文章を、切り貼りではなく新たに作り出した」と捏造を主張。さらに、「誓ってそのような不適切な関係を結んだことはなく、私にとってその人は家族のような存在だ。今も120億ウォン（約12億円）の訴訟関係ではなく、当然ながら債務を履行する関係である」と強調した。

チャ・ガウォンは2022年以降、数回にわたってMCモンの口座に総額120億ウォン台の現金を振り込んだほか、100億ウォン（約10億円）相当の贈り物も渡したとされる。これとは別に、MCモンが負っていた約100億ウォンの借金についても、代わりに返済したと伝えられている。

そんな2人は、2023年に芸能事務所One Hundredを共同で設立し、共同代表を務めてきた。ボーイズグループTHE BOYZの所属事務所としても知られる。

しかしMCモンは今年7月、「これまで極度に深刻なうつ病、そして一度の手術による健康悪化で、音楽活動が困難なほどだった。One HundredおよびBPMのプロデューサー業務はすべてチャ・ガウォン会長に任せ、自身の健康と成長のため留学を決断した」と明かし、突然One Hundredを離れた。

チャ・ガウォンは今年6月、MCモンを相手取り、120億ウォン台の貸金返還を求める法的対応に着手した。これを一度取り下げたものの、11月に再び進め、支払命令の決定を受けた。債務者であるMCモンは、これに異議を申し立てなかった。

■【画像】MCモンとチャ・ガウォン会長、さらにスター夫婦まで…“仲良し写真”

■DeNA投手♡AV女優の衝撃不倫まで…韓国バラエティが古今東西の不倫を紹介

■【画像】あの“悪名高い独裁者”の肖像画を飾り…MCモン、「芸術も理解できない」と反発