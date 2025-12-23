東方神起・少女時代らと共演した韓国ダンサー、白血病の完治を発表「クリスマスプレゼントのよう」【全文】 | RBB TODAY

ダンサー出身の俳優チャ・ヒョンスンが、白血病を完治した近況を明かした。

12月23日、チャ・ヒョンスンは自身のSNSを通じて、「みなさん!! 僕、完治したそうです!!!」と書き出した長文の投稿を公開した。

この日、チャ・ヒョンスンは「2025年12月22日、終わりが来ないように思えた闘病生活が、ついに幕を下ろしました。実は、最初に症状が現れた時から、今日この診断を受ける直前まで、心の中には常に恐怖がありました。『治らなかったらどうしよう？』『脳出血は？脳梗塞は？心臓も奇形だと言われたし…？』と、すべてが悪い方向にばかり流れていくように感じていました」と振り返った。

（写真＝チャ・ヒョンスンInstagram）

続けて、「そんな中、ふとこんな考えが浮かびました。『自分が何をしても、すでに下へ向かっているこの流れを完全に止めることはできない。だったら上へ引き上げられなくても、せめてスピードだけは遅らせてみよう』。心まで弱くなったら、その流れにさらに加速がついてしまいそうだったんです」と心境を明かした。

さらにチャ・ヒョンスンは、「抗がん治療で経験した苦しみも、最初はただつらくて、嫌で仕方ありませんでした。ある日、悪寒も痛みもなく楽に休んでいたところ、看護師さんが定期チェック中に『今、体温が40度近くあります』と言って、慌てて解熱剤を投与してくれました。その瞬間に気づいたんです。『ああ…苦痛は決して悪いものばかりじゃない。この苦しみさえも、自分を生かす過程の一部なんだ』と」と語った。

そして「その時から笑うようになり、笑っているうちに恐怖も、つらさも少しずつ薄れていきました。いつ終わるかすら期待していなかったのに、まるでクリスマスプレゼントをもらったような気分です。これからは、もう少し自分自身を大切にしながら生きていこうと思います」と前向きな思いをつづった。

（写真提供＝OSEN）チャ・ヒョンスン

また、「今この瞬間も闘病中のすべての患者さんが、必ず完治されると信じています。とても疲れて、つらいと思いますが、どうか笑顔と希望だけは手放さないでください。心から祈っています。関心と応援を送ってくださったすべての方に、心より感謝します」と、闘病中の人々へ温かなメッセージも送った。

なお、チャ・ヒョンスンは東方神起やEXO、少女時代などのステージに立った経歴を持ち、2018年に歌手ソンミと共に出演した“びしょ濡れフェス”として知られる「WATERBOMB（ウォーターボム）」のステージで大きな話題を集めた。

その後、Netflixリアリティ番組『脱出おひとり島』、『フィジカル100』、Mnetのダンスサバイバル番組『BE Mbitious』などに出演し、バラエティからステージまで幅広く活躍。最近ではドラマ『断罪』（原題）で、俳優として新たな挑戦を続けている。

今年9月には、自身のSNSを通じて白血病闘病中であることを公表していた。

チャ・ヒョンスンの投稿全文は以下の通り。

