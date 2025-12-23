ダルビッシュ、松井と同僚に！新たな韓国人メジャーリーガーの誕生をパドレスが公式発表 | RBB TODAY

ソン・ソンムン（29）のメジャー進出が正式に決定した。

ダルビッシュ有、松井裕樹が所属するサンディエゴ・パドレスは12月23日（日本時間）、公式サイトを通じて「KBOリーグのスター、ソン・ソンムンと4年契約を結んだ」と発表した。

球団は契約金額など詳細条件を公開していないが、『AP通信』は1500万ドル（約23億4000万円）だと報じている。

（写真＝キウム・ヒーローズ）ソン・ソンムン

ソン・ソンムンは2025シーズンまでKBOリーグのキウム・ヒーローズでプレー。ポスティングを通じてメジャー挑戦を進め、30日間にわたり30球団と交渉した末、パドレスとの契約に至った。ポスティングの締め切り期限は日本時間22日7時で、両者は期限前に契約を完了した。

2025シーズンのソン・ソンムンは打率0.315、26本塁打、25盗塁、90打点を記録。打撃と走塁の両面で存在感を示し、韓国球界を代表する内野手としての地位を固めた。ソン・ソンムンはポスティング制度を通じてメジャーに進出した、10人目のKBOリーグ出身選手となった。

韓国からは2009年のチェ・ヒャンナム（投）を皮切りに、リュ・ヒョンジン（投）、カン・ジョンホ（野）、パク・ビョンホ（野）、キム・グァンヒョン（投）、キム・ハソン（野）、イ・ジョンフ（野）、コ・ウソク（投）、キム・ヘソン（野）の9人がポスティングでメジャーに進出。野手は全員キウム・ヒーローズ出身だ。

キウム・ヒーローズは球団コメントを通じて、ソン・ソンムンの挑戦にエールを送った。

（写真提供＝OSEN）ソン・ソンムン

「ソン・ソンムン選手のメジャーリーグ進出を心から祝福する。ヒーローズとして6人目のメジャーリーガー輩出という点で誇りに思う。より大きな舞台で自身の真価を遺憾なく発揮してほしい。新たな挑戦を応援する」

なお、ソン・ソンムンはパドレスとの交渉を締めくくるため19日にアメリカへと向かっており、23日午前に帰国する予定だ。

■【写真】ソン・ソンムンとは？

■ポストシーズン打席0のキム・ヘソン、大谷翔平と同額の“優勝ボーナス”

■【写真】韓国チアガール、ドジャースユニ姿の“腹チラ