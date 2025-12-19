“BTS・TXTの弟分”CORTIS、NBA主催の米大型フェスに出演決定！K-POP初のヘッドライナーに抜擢 | RBB TODAY

ボーイズグループCORTIS（コルティス）が、NBAが主催するアメリカの大型音楽フェスにヘッドライナーとして招待された。

12月18日（現地時間）所属事務所BIGHIT MUSICは、CORTISが2026年2月12日に米ロサンゼルス・コンベンションセンターで開催される「NBA Crossover Concert Series」のヘッドライナーとしてステージに立つと発表した。この公演でヘッドライナーを務めるK-POPアーティストはCORTISが初となる。

「NBA Crossover Concert Series」は、2026年NBAオールスターウィーク期間中に行われる音楽イベントで、スポーツに加え、カルチャー、音楽、ファッションを融合させたエンターテインメント「NBA Crossover」の一環として開催される。CORTISは、2026年2月12日から15日までの4日間にわたって行われるフェスティバルの初日、「オープニングナイト」を華やかに飾る予定だ。

（画像＝NBA AllStar）

今回のヘッドライナーには、グラミー賞3冠に輝き、米ビルボード「Hot 100」で通算5曲の1位を獲得したHIPHOPアーティストのリュダクリス（Ludacris）や、昨年、米ビルボード「Hot 100」で最長期間1位を記録したシャブージー（Shaboozey）も名を連ねている。CORTISは、デビューからわずか4か月という異例のスピードで世界的アーティストと肩を並べ、グローバルでの影響力を証明した。

NBA側はCORTISについて「境界を越える独創的なアーティスト」と紹介し、「枠にとらわれない芸術性と世界的な影響力を備えた彼らは、『NBA Crossover』およびオールスターが掲げる革新的な精神と通じる」と評価した。さらに、「デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、米ビルボード『Billboard 200』で15位（9月27日付）を記録し、Spotifyでは約1か月で累計再生数1億回を突破した」と具体的な成果にも触れ、今回のステージへの期待を示した。

なお、CORTISはデビューと同時にアメリカ市場で目覚ましい成果を上げ、現地からのラブコールを一身に受けている。先月には「iHeartRadio LIVE with CORTIS」をはじめ、ラジオ番組「The Zane Lowe Show」「Sirius XM」「Zach Sang Show」などの人気番組に出演し、強烈な印象を残した。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす

■【話題】「イケメンで優しくて勉強もできた」CORTISメンバーの美談

■【写真】「“異質さ”も僕らの強み」CORTIS、ファッション誌に登場