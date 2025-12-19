俳優パク・ボゴム、「応答せよ1988」10周年OSTで甘い歌声を披露！ピアノ演奏にも参加 | RBB TODAY

俳優パク・ボゴムが、飾らない愛の告白を歌声に乗せて届ける。

パク・ボゴムが歌唱した、tvNドラマ「恋のスケッチ～応答せよ1988～」放送10周年記念OST Part 1『Everyday with you』が、本日（12月19日）午後6時より各種音楽配信サイトでリリースされる。

パク・ボゴムはこれまで、チョクジェ（Jukjae）の『Let’s Go See The Stars』をリメイクして大きな反響を呼んだほか、KBSの音楽番組『THE SEASONS～パク・ボゴムのカンタービレ』でMCを務めるなど、安定した歌唱力とピアノ演奏の実力を兼ね備えた俳優として知られており、今回のOST参加に大きな注目が集まっている。

（画像＝HEBLACKLABEL）パク・ボゴム

『Everyday with you』は、1980年代のロックバンド・ドゥルグックァの1stアルバム収録曲で、時代を超えて共感を呼ぶ歌詞と、柔らかく温かいメロディーで今なお愛され続けている名曲だ。「恋のスケッチ～応答せよ1988～」放送当時には、Girl’s Dayのソジンがリメイクを披露し、大きな感動を与えたことでも知られている。

10周年記念OSTとして新たに生まれ変わった『Everyday with you』では、劇中でチェ・テク役を演じたパク・ボゴムが、歌はもちろんピアノ演奏にも参加し、楽曲にさらなる真心を込めた。彼特有の甘く優しい歌声で淡々と愛の告白を歌いながら感情を丁寧に表現し、深い余韻を残すと期待されている。

『Everyday with you』には、ドラマ「賢い医師生活2」でキム・デミョンが歌った『In front of the Post Office in Autumn』、ドラマ「いつかは賢いレジデント生活」でコ・ユンジョン、シン・シア、カン・ユソク、ハン・イェジが歌った『A Race』を編曲した作曲家ユ・ジョンヒョンが参加。甘くて温かいアコースティックサウンドを完成させている。

なお、パク・ボゴムが歌う「恋のスケッチ～応答せよ1988～」放送10周年記念OST Part 1『Everyday with you』は、本日（19日）午後6時より各種音楽配信サイトでリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

