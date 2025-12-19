「訃報は誤報」と訂正・謝罪があった直後に…ユン・ソクファさんが死去、韓国演劇界の大御所 | RBB TODAY

舞台の上で誰よりも激しく情熱を燃やしてきた「演劇界の大御所」、女優ユン・ソクファさんがこの世を去った。

12月19日、演劇界および遺族によると、脳腫瘍で闘病していたユン・ソクファさんは、この日午前9時50分ごろ、ソウル市内の病院で家族に見守られながら息を引き取った。享年69歳。

故人は2022年10月、演劇『ハムレット』の舞台を終えた後のイギリス出張中に倒れ、脳腫瘍と診断された。その後、ソウルで3度にわたる大手術に耐えたが、ついに病魔を克服することはできなかった。

特に闘病中も、「一日を生きるとしても、自分らしく生きることが大切だ」と語り、過酷な抗がん治療ではなく自然療法を選択し、尊厳ある生を保とうと努めていた。およそ3年に及ぶ闘病期間中も舞台への思いを手放さなかっただけに、悔やまれる。

（写真提供＝OSEN）ユン・ソクファ

これに先立ち、前日の12月18日夜、一部メディアや韓国演劇俳優協会を通じてユン・ソクファさんの訃報が伝えられ、その後、訂正されるという混乱も起きた。

病状が危篤となり、知人らが最後の別れを交わし、遺族が葬儀の準備を進める過程で情報が錯綜したためとされている。生と死の境目で一晩中死闘を続けていた故人は、この騒動から半日も経たないうちに、家族に見送られながら静かに目を閉じた。

1956年生まれのユン・ソクファさんは、1975年に演劇『蜜の味』でデビュー。『神のアグネス』『ハムレット』『娘に送る手紙』などの舞台作品をはじめ、ミュージカル『ガイズ＆ドールズ』『明成皇后』、ドラマ『私たちが出会った奇跡』などに出演し、愛されてきた。

ユン・ソクファさんの訃報に、演劇界の同僚やファンから追悼の声が相次いでいる。

