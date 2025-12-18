村重杏奈、黒髪ボブで印象ガラリ！クールなジャケット姿にファン歓喜 | RBB TODAY

17日、タレントの村重杏奈が自身の公式インスタグラムを更新し、イメージを大きく変えたヘアスタイルと最新ショットを公開した。

公開された写真で村重は、これまでの明るいキャラクターやヘアスタイルのイメージから一転、艶やかな黒髪のボブヘア姿を披露した。クールなデザインのジャケットをさらりと羽織り、大人っぽい表情を浮かべている。黒髪にしたことで肌の白さがより際立ち、シックで洗練された雰囲気を醸し出しており、村重の新たな魅力を感じさせる一枚となっている。

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

村重は「ズンチャ ズンチャ ズンチャ ズンチャ 明るい曲で登場してみた！村重です！」とあいさつ。自身のヘアスタイルについて「ボブがかなり好評で最近はいつにも増してご機嫌です」と報告し、「ダル絡みされてもダル絡みし返せるくらいご機嫌！」と、新しい髪型が自身のメンタルにも良い影響を与えていることをユーモアたっぷりに明かした。

また、プライベートな話題にも触れ、「そしてね今日は新しいパジャマ！！疲れが取れるやつ！！をゲットしたのでルンルンで寝ます」と、機能性パジャマを入手した喜びも綴り、最後は「ではおやすみー！今日もよく頑張りました」とファンへの労いの言葉で締めくくっている。

この投稿に、ファンからは「すごいですね、何がって、テレビと、このモデルとの使い分け すごすぎですよ」「めちゃ、セクシー」「ジャケットとワンピースの組み合わせ、大人っぽく素敵です」など、洗練された大人のビジュアルを絶賛する声が寄せられている。