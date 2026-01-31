“韓国で最も美しい女優”キム・テヒ、姉に贈与した3億円超マンションが差し押さえ…そのワケとは | RBB TODAY

“韓国で最も美しい女優”としても知られるキム・テヒの実の姉であり、かつて所属事務所の代表だったキム・ヒウォン氏のマンションが、国民健康保険公団に差し押さえられたが、解除された。

去る1月30日、ある韓国メディアの報道によると、キム・ヒウォン氏は健康保険料滞納によって、国民健康保険公団によって2025年12月29日にマンションを差し押さえられ、1月19日に差し押さえが解除されたと伝えた。

【写真】キム・テヒ、高貴な色香

この建物は、キム・テヒが2006年に9億8000万ウォン（約1億円）で購入し、2016年にキム・ヒウォン氏に贈与したもので、現在の呼値は少なくとも30億ウォン（約3億円）以上とされている。

キム・テヒの所属事務所STORY Jカンパニーは、「キム・テヒ氏の実姉はアメリカに居住中だ」として、「韓国には時々戻り、健康保険料の滞納を知らず、発生したことだ。キム・テヒさんとは全く関係がない」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）キム・テヒ

2010年から約9年間、キム・テヒは姉が代表を務めたルアエンターテインメントのもとで活動した。

キム・ヒウォン氏は、キム・テヒが移籍した後、2019年8月に社名をルアアセットに変更した。事業目的もタレントマネジメント業をやめ、海外不動産投資・開発に転向した。

ルアアセットは、2018年8月にキム・テヒが約42億ウォン（約4億円）で購入した漢南洞（ハンナムドン）の漢南ザヒルに登記されている。キム・テヒの法人ジェイエンジェルコーポレーションの住所と同じだ。

なお、キム・テヒは2017年に歌手兼俳優RAINと結婚し、2人の娘がいる。

◇キム・テヒ プロフィール

1980年3月29日生まれ。“韓国で最も美しい女優”との異名を持つ。2003年にチェ・ジウと共演したドラマ『天国の階段』に出演したことで日本でもその名が知られる。2006年には飲料水「新・爽健美茶」のCMキャラクターを、2011年にはフジテレビ系ドラマ『僕とスターの99日』で西島秀俊とともにダブル主演を務めた。2017年に歌手RAIN（ピ）と結婚し、同年に第一子（女児）、2019年9月に第二子（女児）を出産している。

■【画像】キム・テヒとRAIN夫婦がお忍び日本旅行！隠し切れない「美男美女オーラ」

■【写真】キム・テヒ、“不意打ちショット”も国宝級

■キム・テヒ、流暢な英語披露！日本語も堪能な“韓国の東大”出身者の知性