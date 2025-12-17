“韓国と中国”のタッグが新たなシナジーを発揮、新ボーイズグループ「H&H BOYS」が中国で正式デビュー | RBB TODAY

5人組ボーイズグループH&H BOYS（エイチ・アンド・エイチ・ボーイズ）が、中国で正式デビューを果たした。

H&H BOYSは12月10日、中国で開催されたショーケースを通じて、デビューアルバム『The 1st Heavenly Harmony』を公開し、活動をスタートさせた。同ショーケースでは、グループのアイデンティティや音楽的世界観が初披露され、現地ファンの注目を集めた。

H&H BOYSは、約35年にわたり韓国エンターテインメント業界で活動してきたカン・ジュン会長率いるジェニス・グローカル・アカデミーと、中国のエンターテインメント企業ZCOエンターテインメントが共同で企画・制作したボーイズグループだ。K-POPのシステムと体系的な制作ノウハウを基盤に、グローバル市場を見据えて誕生した。

グループ名の「H&H」は、“Heavenly Harmony（ヘブンリー・ハーモニー）”の略で、音楽を通じて癒やしや共感、希望のメッセージを届けたいという思いが込められている。

メンバーは、リーダーのALEXをはじめ、XP、XINGYU、YUAN、MATTHEWの5人で構成。ボーカルやパフォーマンスに加え、ラップ、DJ、作曲、ギターやピアノの演奏など、多彩な音楽的スキルを備えている。

（写真＝ジェニス・グローカル・アカデミー）H&H BOYS

デビューアルバム『The 1st Heavenly Harmony』には、タイトル曲『Dance The Night』をはじめ、『Mystic』『Rising』『Roller Coaster』の全4曲が収録されている。揺れ動く青春の感情や成長の過程を音楽で表現している点が特徴だ。

アルバムの総括プロデューサーは、SMエンターテインメントの系列会社で代表取締役を務めた経歴を持つカン・ジュンが担当。現在はジェニス・グローカル・アカデミーおよびジェニスC&Mを率いている。振付は、PSYの『江南スタイル』を手がけたイ・ジュソンが担当し、音楽監督にはユン・ミレ、チョ・ソンモ、フライ・トゥ・ザ・スカイ、M.C the MAXなどのヒット曲を制作してきたコ・ヨンファン作曲家が参加し、完成度を高めている。

H&H BOYSは今後、『The 1st Heavenly Harmony（Begin）』『Singing for you』『For Me-For together』を順次リリースする予定だ。

メンバーは「一時的な話題性ではなく、音楽を通じて長く共に歩めるグループになりたい」と抱負を語っている。所属事務所も「中国の若い世代を代表するグループとして成長し、アジアを超えてグローバルな舞台へ活動の幅を広げていく計画だ」と伝えた。

中国のファンからも「節度あるエネルギーと少年らしさ、メンバーそれぞれの個性が調和したグループ」といった声が上がっており、H&H BOYSの今後の活躍に期待が寄せられている。

