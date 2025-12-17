男女グループALLDAY PROJECT、カリスマオーラで視線独占“オールブラック”衣装でイベントに登場【PHOTO】 | RBB TODAY

男女混合グループALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）が、圧倒的な存在感でイベント会場を魅了した。

12月16日、ソウル・城東区（ソンドング）で開催されたビューティーブランド「VT COSMETICS」のポップアップオープンイベントに、ブランドのグローバルアンバサダーを務めるALLDAY PROJECTが参加した。

オールブラックのスタイリングに身を包んだ5人のメンバーは、洗練されたムードとカリスマ性を放ち、会場の視線を一身に集めた。レザー素材のアウターや高級感あふれるジュエリー、サングラスといったアイテムを巧みに取り入れ、それぞれの個性を際立たせながらも、グループとしての完成度の高いバランスを見せている。

（写真提供＝OSEN）ALLDAY PROJECT

（写真提供＝OSEN）ヨンソ、アニー、ベイリー

（写真提供＝OSEN）ウチャン、ターザン

なお、ALLDAY PROJECTは、12月8日に1st EP『ALLDAY PROJECT』をリリースした。本作にはタイトル曲『LOOK AT ME』と先行公開曲『ONE MORE TIME』を含む全6曲が収録されている。

◇ALLDAY PROJECT プロフィール

有名プロデューサーTEDDY率いる芸能事務所THEBLACKLABELに所属する男女混合グループ。メンバーは、財閥「新世界グループ」会長の娘として知られるANNIE（アニー）、ILLITをデビュー直前に脱退したYOUNGSEO（ヨンソ）をはじめ、TARZZAN（ターザン）、BAILEY（ベイリー）、WOOCHAN（ウチャン）の計5人。2025年6月23日、1stシングル『FAMOUS』でデビュー。K-POP業界において男女グループは長らく“鬼門”とされてきたが、『FAMOUS』はリリースからわずか4日で韓国最大の音源配信サイト「Melon」の「TOP100」チャートで1位を獲得した。

