LE SSERAFIM、今年発表した全タイトル曲がAmazon Music「Best of 2025：K-Pop」に選定！世界的人気を証明 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、数々の年末チャートで好成績を収めている。

LE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』のタイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』が、12月13日に発表されたSpotifyの「ウィークリートップソング グローバル」(集計期間12月5日～11日)で103位にランクインした。

『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、7週連続でチャートに名を連ね、ロングランヒットを記録しているだけでなく、10月24日に音源をリリースしてから連日「デイリートップソンググローバル」にランクインしており、12月7日～9日付の同チャートでは前日よりも順位を上げるなどの勢いをみせた。ホリデーシーズンの楽曲がチャートを占める中でも人気上昇の勢いを維持し、根強い人気を証明した。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

また『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、米3大音源ストリーミングプラットフォームのひとつである「Amazon Music」が選定した「Best of 2025：K-Pop」で7位にランクインし、第4世代ガールグループの中で最高順位を記録した。

また、3月に発売した5thミニアルバム『HOT』のタイトル曲『HOT』は18位にランクイン。今年LE SSERAFIMがリリースしたタイトル曲がすべてチャートインするという快挙を成し遂げた。

さらに、5thミニアルバム『HOT』の収録曲『Ash』は、イギリスの音楽雑誌「NME」が発表した「THE 25 BEST K-POP SONGS OF 2025」で9位に選ばれた。「NME」は「夢と現実の間の幻想的な空間に入り込んだような楽曲だ。メンバーたちのボーカルが、おぼろげで神秘的な雰囲気を作っている。これまで成長してきた彼女たちが、不死鳥のように再び飛翔していく様子を描いている」と評価した。『Ash』は、今年開催したLE SSERAFIM初のワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」のオープニング曲として使用され、公演の雰囲気を盛り上げてきた楽曲だ。

LE SSERAFIMは、年末年始に韓国、日本、アメリカをはじめ、世界各地を行き来しながらグローバルな活動を予定している。12月19日にKBS2『2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL』、12月25日に『2025 SBS歌謡大典』、12月28日に日本最大級の年越しフェス『COUNTDOWN JAPAN 25/26』に出演する。その後、アメリカ最大級の年越し番組『Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026』に出演し、2026年1月には『第40回 Golden Disc Awards』でステージを披露する。

また、LE SSERAFIMは今年開催した初のワールドツアーを通して、全19都市で29回公演を実施した。2026年1月31日・2月1日には、韓国・ソウルの蚕室室内体育館でアンコール公演の開催が決定しており、ワールドツアーのファイナルを迎える。

年末年始もグローバルな活躍が期待されるLE SSERAFIMの今後の活動に注目が集まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

