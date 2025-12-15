大森元貴、久保史緒里ら出演！朝ドラ『あんぱん』スピンオフオーディオドラマが放送決定 | RBB TODAY

連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）のスピンオフとして、特集オーディオドラマ『さいごのうた』が、NHK-FMで2026年1月3日夜10時から、NHK-R1で1月13日夜9時5分から放送される。

同作は、本編では描けなかったいせたくやの晩年を中心に描く。主演は大森元貴が務め、いせたくや役を再演する。白鳥玉恵役には久保史緒里が出演し、新たな登場人物として三浦透子が妻・橿原薫役、小林虎之介が弟子の八条大吉役で参加する。

物語は1987年と1992年の2つの時代を描く。1987年、作曲家で劇団を率いるたくやは「日本のミュージカルでアメリカ公演を成功させる」という夢のため稽古に励んでいた。仲間との衝突を乗り越え、舞台は大喝采に包まれるが、その成功の陰でたくやの体は静かに病に蝕まれていた。

1992年、嵩とのアンパンマンミュージカルの作曲中に突然倒れたたくや。「もう仕事はできない」と告げられ絶望に陥り病室で眠っていたある日、看病する妻の薫から「嵩さんから」と一通の手紙を渡される。そこにはミュージカルの新しい歌詞が書かれていた。たくやは嵩とのある約束を胸に、最後の力を振り絞りメロディーを紡ぐ。

大森は「たくちゃんを演じ終えた後は本当にさみしくて、僕自身あんぱんロスでした。だからこうして再び演じられるのは幸せです。本編では描ききれなかったたくちゃんの恋愛模様や細かな心情がしっかりと描かれていることに、僕もとてもうれしくなりました」と再演の喜びを語った。続けて「独特な表情や間がたくちゃんという人物を象徴していたので、声だけで表現する戸惑いもありましたが、収録はふだんの活動に近い雰囲気でリラックスして演じられました。今作は本当に見どころばかりで、さまざまな掛け合いや久保さん三浦さんの歌声、そしてたくちゃんが大切にする人とのつながりが深く描かれています。『あんぱん』ファンの皆さんには、ぜひ聴いてほしい作品です」と呼びかけた。

白鳥玉恵役 久保史緒里（C）NHK

久保は「印象深い白鳥玉恵役を再び演じられたこと、本編ではご一緒する機会がなかった大森元貴さんと共演できたこと、本当にうれしかったです。同じ時代を共に駆け抜けてきた二人の関係性を今回描いていただいたこともうれしく思います」とコメント。「大森さんとは初のドラマ共演ですが、プロフェッショナルな姿勢に引っ張っていただきました。二人の関係性が自然と完成されていたのは、大森さんのおかげです。実は今作で一緒に歌唱するシーンがあります。台本を読んだ瞬間から緊張しましたが、大森さんから『白鳥さんだ！』と声をかけていただけてうれしかったですし、あの名曲を共に歌える日が来るとは思わず、ものすごく光栄でした」と収録を振り返った。

橿原薫役 三浦透子（C）NHK

三浦は「『あんぱん』チームに初めてお会いしたとき、作品への深い愛といせたくやのモデルとなっているいずみたくさんへの強いリスペクトを感じて、最後の妻を演じることに改めて気が引き締まりました」と心境を吐露。「台本を読むと、私の脳内で大森さん演じるいせさんがしゃべるんです。それがなんだかクスッと笑えてきて（笑）。その中で、薫さんの人柄やリズムを作っていくことは楽しかったです。本番では皆さんとの会話を通して自然と世界観を作ることができましたし、声だけで物語を届ける面白さも実感しました。本当にすてきな物語で、私も演じながら笑ったり泣いたりと心を動かされたので、ぜひ多くの方に聴いてほしいです」とコメントした。

八条大吉役 小林虎之介（C）NHK

小林は「僕の朝ドラデビューは『風、薫る』だと思っていたので、まさかずっと見ていた『あんぱん』に先に出演できるとは思ってもいませんでしたが（笑）、優しくてほっこりする作品の一部になれたこと誇らしいです」とコメント。「ハチは10年もいせ先生に付き従っていて、本当に尊敬しているんだと思います。いせ先生を演じられた大森さんもとてもすてきで、『この人ならついていきたい』と思うハチの気持ちを自然に演じられました。物語ではいろんな人に出会うので、ハチと一緒に旅をしている感覚がありました。大森さんたちの歌唱シーンもすごく楽しみですし、最後のいせ先生と薫さんの場面は、現場で拍手が起きるほど感動的でした」と見どころを語った。