『私の夫と結婚して』俳優の女性問題疑惑の暴露者がSNS削除…信ぴょう性への疑問浮上 | RBB TODAY

ドラマ『私の夫と結婚して』に出演した俳優イ・イギョンを巡る私生活騒動の核心人物A氏が暴露を再開した後、再びSNSアカウントを削除し、信頼度に対する議論がいつにも増して激しくなっている。

数回にわたり立場を翻してきたA氏に対して、ネットユーザーの間では「これ以上信じがたい」という反応が広がっている。

イ・イギョンは最近、海外のネットユーザーA氏が提起した私生活の疑惑と関連して、初めて口を開き、「法的手続きを通じて真実を明らかにする」と強硬な立場を明らかにした。

所属事務所サンヨンENTもやはり「韓国、海外を問わず、善処せず強硬対応を行う」という方針を改めて固めた。

これに先立って、自身をドイツ人だと紹介したA氏は、イ・イギョンと交わしたとする性的な会話の内容が盛り込まれたメッセージや写真、動画を公開し、議論を呼んだ。

一部の表現は性的暴行を暗示すると解釈され、波紋が広がり、所属事務所は直ちに「明白な虚偽だ」として、法的対応を予告した。

（写真提供＝OSEN）イ・イギョン

しかしその後、A氏は「写真はAIで作った」と立場を変えたが、イ・イギョンの番組降板が伝えられると、再び登場し「AIという言葉は偽りだった。私が載せた証拠はすべて本物だ」ともとの主張に戻った。

去る11月19日には、「怖くて嘘をついた。告訴や金銭的責任が家族に負担になるのではないかと恐ろしかった」と釈明し、また異なる主張をするなど、短期間で立場を数回覆した。暴露する内容を投稿して削除する行動も繰り返され、混乱が増した。

そうして12月12日、A氏は再びSNSに動画を公開し、強気を見せた。彼女は、「まだAIだと思っている方がいるならば、手を挙げて。これが本当なら、残りのカカオトークの会話も本当であるはず。私も恥ずかしいが、仕方ない」とメッセージ動画の公開を強行した。

動画には2024年1月26日、A氏が先にDMを送ったことを皮切りに、イ・イギョンと推定される人物との刺激的な内容が盛り込まれた。

しかし、同日午後、A氏はこの動画を投稿したSNSアカウントを突然削除した。これにより「決定的証拠と言ったのになぜ消すのか」「信頼を自ら壊した」という批判が溢れた。

実際、A氏の過去の行動にも再び焦点が当たっている。所属事務所によると、A氏は約6カ月前にも同じ内容で脅迫メールを送り、金銭を要求し、法的対応を予告されると謝罪したという。

これについて、サンヨンENTは「投稿の作成者を脅迫および情報通信網法上の名誉毀損の疑いで告訴し、事件を認知した3日後に告訴状を提出し、告訴人調査まで終えた」と明らかにした。

続けて、「悪意のある行為による被害が深刻だ」として、海外居住者でも最後まで責任を問うという立場を明確にした。

議論が続くと、ネットユーザーは「暴露よりも立場を変えることが多い」「あげたり消したりを繰り返したら、誰が信じるのか」「AIだと言ったり、違うと言ったり、信頼度ゼロ」「法でやるのが正しい」といった反応を示し、A氏の主張に対する信頼がなくなったと判断している。

なお、イ・イギョン側は追加のコメントは出さず、法的対応に集中するという方向性を維持している。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・イギョン プロフィール

1989年1月8日生まれ、ソウル出身。2012年の映画『白夜』でデビュー。ドラマ『ゴー・バック夫婦』『ウラチャチャ!?～男女6人恋のバトル～』『ジャスティス－検法男女－』など数多くの作品に出演。特に『私の夫と結婚して』では、主人公を苦しめる“最低な夫”を見事に演じて話題に。バラエティ番組でも活躍し、歌手としてもヒット曲『定時退勤』を徳永ゆうきとコラボするなど、マルチな才能を見せている。

