「雪の妖精だ…」ILLIT・ウォンヒ、上目遣いが反則級！ふわふわ真っ白コーデにキュン【PHOTO】 | RBB TODAY

ILLITのウォンヒが、キュートな表情でファンを魅了した。

ウォンヒは最近、ILLITの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、上目遣いでカメラを見つめるウォンヒの姿が収められている。ウォンヒはフード部分にファーがあしらわれたホワイトのパーカーにツインテールヘアを合わせ、愛らしさあふれるビジュアルを完成させた。

頬に手を添えた仕草や大きな瞳のあどけない表情が、ウォンヒ特有の透明感あふれるラブリーな魅力を引き立て、ファンの心を射止めた。

投稿を見たファンからは「透明感やばい」「雪の妖精？」「可愛すぎる！」「上目遣いは反則…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ILLIT公式Instagram）ウォンヒ

なお、ウォンヒが所属するILLITは、年末にかけて、15日のTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』、30日のTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』、31日の『第76回NHK紅白歌合戦』に出演する。特に『第76回NHK紅白歌合戦』への2年連続出場は、K-POP第5世代グループで初にして唯一の快挙であり、ILLITの日本での根強い人気を立証している。

◇ウォンヒ プロフィール

2007年6月26日生まれ。本名イ・ウォンヒ。高速バスのターミナルでスカウトされ、オーディションを経てHYBE傘下の芸能事務所BELIFT LABに入社。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』に、練習生期間わずか1カ月で参加し、最終順位1位でILLITのメンバーとしてデビューを果たした。手先が器用でキーホルダー作りが趣味。

■【写真】ウォンヒ、制服風ワンピで“初恋”ビジュ

■【写真】ウォンヒ、ミニ丈の“腹チラ”始球式

■【写真】青春映画のヒロイン？ウォンヒ、海辺の"清純ビジュ"