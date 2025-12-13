「可愛いけど面白すぎる…」NCT WISH、日本のプリクラを満喫！“強め加工”ショットに反響続々【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループNCT WISHが、仲睦まじい姿でファンを和ませた。

12月10日、NCT WISHはグループ公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、日本のプリクラ機で撮影されたもので、メンバーたちは肩を寄せ合い、ピースサインやウインクなどのポーズを見せながら自然体の笑顔を披露している。

メンバーの顔には日本のプリクラならではの“強め加工”が施され、カッコよさとコミカルさを併せ持つビジュアルで、ファンの心を癒した。写真には「かわいい」「NCT WISH FAMILY」といった手書き風の落書きも添えられており、メンバー同士の親しげな空気感がそのまま伝わってくる。

（写真＝NCT WISH公式Instagram）

この投稿を見たファンからは「加工強いのにちゃんとイケメン」「にやけが…」「可愛いけど面白すぎる」などのコメントが寄せられている。

なお、NCT WISHは現在、日本コンサートツアー「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH：Our WISH in JAPAN’」を開催中。また、12月14日に東京・国立競技場で開催される「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」にも出演する予定だ。

■【写真】ユウシ＆リョウ＆サクヤ、制服姿で遊園地デート⁉

■【写真】リクのホテル写真「え、彼氏？」

■【話題】NCT WISHの“天才ボーカル”ジェヒの魅力とは？