“大胆イメチェン”メンバーも…NMIXX、6人6色のセンスが光る空港ルックに視線集中！【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループNMIXXが、際立つセンスで視線を釘付けにした。

12月12日、NMIXXは12月13日・14日に東京・国立競技場で開催される「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」に出演するため、金浦国際空港から東京へ出国した。

この日、メンバーたちはそれぞれの個性が際立つスタイリングで空港に姿を見せた。

（写真提供＝OSEN）NMIXX

中でも注目を集めたのは、大胆なヘアカラーチェンジを披露したメンバーの姿だ。ギュジンは、ダークパープルのストレートヘアで神秘的かつクールな雰囲気を放ち、これまでとは一味違う大人びた魅力を見せた。一方ソリュンは、深みのあるレッド系のカラーにイメージチェンジし、上品さと華やかさを兼ね備えた美貌で存在感を発揮した。

（写真提供＝OSEN）ソリュン、ギュジン

（写真提供＝OSEN）へウォン、ジウ、リリー、ベイ

なお「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」は、12月13日・14日の2日間にわたり東京・国立競技場で開催され、NMIXXは13日のステージに出演し、パフォーマンスを披露する予定だ。

◇NMIXXとは？

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。

