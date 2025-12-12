BTSメンバー・SEVENTEEN・ENHYPENが活躍！HYBE、ツアー売上“700億円越え”で世界の公演市場「ビッグ4」入り | RBB TODAY

HYBEが、グローバル公演市場で「ビッグ4」の一角に名を連ねた。

アメリカ・ビルボードが最近発表した「2025年ボックススコア年次報告書」によると、HYBEは過去1年間（2024年10月1日～2025年9月30日、以下同基準）で4億6920万ドル（約730億円）のツアー売上を記録し、「トップ・プロモーター（Top Promoters）」部門で4位にランクインした。これは前年より5ランク上昇した結果だ。

この成長を支えたのは、HYBEミュージックグループのレーベルアーティストたちの活躍。年間「トップ・ツアー（Top Tours）」ランキングに名を連ねたK-POPアーティスト4組のうち、3組がHYBEミュージックグループのレーベル所属だった。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）SEVENTEEN

BTSのJ-HOPE、SEVENTEEN、ENHYPENを筆頭に、BTSのJIN、TOMORROW X TOGETHER、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、&TEAMなどが、計213公演で約330万人の観客を動員した。

特にSEVENTEENは、北米スタジアム公演を含む大規模ワールドツアーを成功裏に終え、約96万4000人の観客を集めた。ツアー売上は1億4240万ドル（約220億円）に達した。現在も世界14都市で、全29公演規模の「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」を進行している。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）J-HOPE

J-HOPEは、初のソロツアー「HOPE ON THE STAGE」で圧倒的な存在感を示した。ロサンゼルスのBMOスタジアムをはじめ、世界各地の主要都市で開催された同ツアーには、50万人を超える観客が集まった。売上は約8000万ドル（約125億円）と集計されている。

ENHYPENは、全25公演で7610万ドル（約118億円）の売上を記録した。アメリカおよびヨーロッパ公演の全席完売に加え、日本では東京・味の素スタジアム、そして大阪・ヤンマースタジアム長居に進出するという節目を打ち立てた。デビュー5年で、グローバルトップツアーアーティストとして確固たる地位を築いたとの評価だ。

（写真提供＝BELIFT LAB）ENHYPEN

HYBEは「アーティストの創造性とファン体験を中心に据える『マルチホーム・マルチジャンル（Multi-home, Multi-genre）』戦略が、グローバル市場で競争力として証明されている」とし、「今後も多様なレーベルアーティストによる素晴らしい公演を通じてファンに感動を届け、音楽産業の新たな成長モデルを築いていく」とコメントした。

（記事提供＝OSEN）

