日本代表のW杯ゴールがLE SSERAFIMに飛び火？　中村敬斗とカズハの“妄想兄妹説”、海外で458万表示のワケ | RBB TODAY

サッカー日本代表を救ったゴールが、なぜかLE SSERAFIMにつながった。

北中米ワールドカップのグループリーグF組、日本対オランダ戦で中村敬斗がゴールを決めると、海外のX（旧ツイッター）上である投稿が大きな注目を集めた。

【写真】たまらん…カズハ、布少なめ衣装

「日本の初ゴールを決めたKEITA NAKAMURAは、LE SSERAFIMのKAZUHA NAKAMURAの兄弟」

もちろん、これは事実ではない。投稿者自身も「私の頭の中の声」と添えており、その後、「本当なのか？」という質問に対して「冗談だ」と説明している。

つまり、最初から“妄想ネタ”として投げられた投稿だった。

最初から“妄想ネタ”、なぜ拡散された？

ところが、この投稿が思わぬ広がりを見せた。6月15日23時45分に投稿され、表示回数は458万件に達した。

（写真提供＝OSEN）LE SSERAFIM・カズハ

ワールドカップの盛り上がり、見事なゴール、そして「Nakamura」という共通する名字。そこにLE SSERAFIMのカズハの名前が結びついたことで、海外のK-POPファンやサッカーファンらが反応した形だ。

反応も実にSNSらしい。

冗談に乗るユーザーは、「2人はAya Nakamuraのいとこでもある」「WWEスターの中邑真輔の兄弟でもある」「中村俊輔の子どもたちだ」などと、さらに別の“Nakamura”を足して大喜利のように広げていった。

一方で、本気にしたのか、あるいは半分冗談で乗ったのか、「才能は中村家に流れている」「カズハはステージを支配し、ケイトはピッチを支配している」「なんて兄妹だ」といった反応もあった。

もちろん、「カズハは一人っ子だ」「嘘をつくな」「本当なの？」と真面目に反応する人もいた。だが、この投稿の面白さは、真偽そのものよりも、ワールドカップの話題から自然にK-POPの文脈へ飛び火したことにある。

中村敬斗は、オランダ戦で日本の反撃を呼び込む同点ゴールを決めた。後半12分、久保建英のパスを受け、相手DFの股下を抜くようなシュートでネットを揺らした。日本代表にとって価値ある一撃であり、試合後には多くのメディアがそのゴールを称えた。

（写真提供＝ムツ・カワモリ／アフロ）オランダ戦でゴールを決めた中村敬斗

その中村の名前から、海外のSNSではLE SSERAFIMのカズハが連想された。

カズハの本名は中村一葉。大阪出身で、幼少期から長くバレエを学び、オランダの国立バレエアカデミーに留学していた経歴を持つ。ちなみに中村敬斗は千葉県出身。名字以外の“兄妹感”は、やはり見当たらない。

2021年にHYBE傘下のSOURCE MUSICのオンラインオーディションを受け、わずかな練習生期間を経て、2022年にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。

バレエで培ったしなやかな身体表現と、K-POPアイドルとしてのパフォーマンスを融合させた存在感は、デビュー当初から大きな注目を集めた。グループ内でも、独特の雰囲気と上品なビジュアル、そして運動能力の高さで知られている。

そんなカズハの名前が、ワールドカップのゴールと同じタイムラインに現れた。

しかも、それが日本語圏ではなく、ポルトガル語圏とみられる海外ユーザーの投稿をきっかけに拡散されたことも興味深い。日本代表の試合を見ていた海外ユーザーが、「Nakamura」という名字からLE SSERAFIMのカズハを思い出す。その連想が成り立つほど、彼女の名前はすでに世界のK-POPファンの間で共有されているということだ。

LE SSERAFIM自体のグローバル人気も、現在ますます勢いを増している。

（写真提供＝OSEN）LE SSERAFIM

グループは7月から2度目のワールドツアー「PUREFLOW」をスタートさせる。韓国の仁川公演2回は全席完売。日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアを含む23都市32公演が予定されており、初のヨーロッパ単独公演も含まれている。

さらに最近は、ILLIT、KATSEYEとのコラボレーションシングル『ICONIC BY MISTAKE』でも話題を集めている。同曲はSpotifyの「デイリートップソング・グローバル」で25位に上昇し、ミュージックビデオは2300万回再生を突破。振付練習動画も「YouTubeミュージックビデオトレンディング・ワールドワイド」で1位になるなど、K-POPファンの間で大きな反響を呼んでいる。

そんなタイミングで拡散された、今回の“中村兄妹説”。世界中のユーザーがそれに乗ったり、笑ったり、確認したりした。それ自体が、今のLE SSERAFIMの浸透ぶりを示している。

サッカー日本代表のゴールから、K-POPアイドルの名前が飛び出す。ワールドカップの熱狂と、LE SSERAFIMのグローバル人気が、SNS上で偶然ぶつかったような出来事だった。

中村敬斗のゴールは日本代表を救い、カズハの名前は世界のタイムラインを少しだけにぎわせた。

ピッチでもステージでも、“Nakamura”はなぜか世界の視線を集めてしまうらしい。

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