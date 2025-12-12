SHINee・オンユ、違法医療疑惑の“点滴師”との親交を否定「サイン入りCDは診療に対する感謝の気持ち」【全文】 | RBB TODAY

SHINeeのオンユが“違法医療疑惑”を受けている、いわゆる「点滴師」と呼ばれるA氏との親交説について否定した。

オンユの所属事務所GRIFFINエンターテインメントは12月11日、公式立場を通じて「オンユは2022年4月、知人の推薦を通じてA氏が勤務する新沙洞（シンサドン）所在の病院を初めて訪問することになり、当時、病院の規模などを考慮すると、現在オンライン上で浮上している医療免許論争については認識することが難しい状況だった」と明らかにした。

続けて、「オンユの病院訪問は皮膚管理を目的としたものであり、サイン入りCDは診療に対する感謝の気持ちを表したに過ぎない」と述べた。

また、「当社は所属アーティストに関連して、事実と異なる話が無分別に拡大再生産されていることについて、深い遺憾の意を表する」とし、「これ以上の憶測が生じないことを願っており、当社は今後もアーティストの名誉と権益の保護のため最善を尽くしていく」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）オンユ

先立ってタレントのパク・ナレが、A氏から違法医療施術を受けたという疑惑が浮上した。

A氏は自身が中国・内モンゴル地域のある医大出身だと主張したが、医師団体「公正な社会を望む医師たちの集まり」は「該当する医大は実在しない」とする声明を発表した。

こうしたなか、A氏のSNSからオンユのサイン入りCDが確認されるなど、両者のつながりも注目されたが、今回オンユ側が線を引いた。

一方で、SHINeeのキーにも同様の疑惑が浮上しており、こちらはまだ公式立場が発表されていない。

GRIFFINエンターテインメントの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは。GRIFFINエンターテインメントです。

所属アーティスト、オンユとA氏との関連性について、事実関係を明確にするため公式立場を申し上げます。

オンユは2022年4月、知人の推薦を通じてA氏が勤務する新沙洞所在の病院を初めて訪問することになり、当時、病院の規模などを考慮すると、現在オンライン上で浮上している医療免許論争については認識することが難しい状況でした。

オンユの病院訪問は皮膚管理を目的としたものであり、サイン入りCDは診療に対する感謝の気持ちを表したに過ぎません。

当社は、所属アーティストに関連して事実と異なる話が無分別に拡大再生産されていることについて、深い遺憾の意を表します。これ以上の憶測が生じないことを願っており、当社は今後もアーティストの名誉と権益の保護のため最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

