少女時代・ユナ、ファンへ1年間の感謝を込めて…新曲『Wish to Wish』リリース決定 | RBB TODAY

少女時代・ユナが、冬の感性がつまった新シングルをリリースする。

ユナは、12月19日に新シングル『Wish to Wish』をリリースする。『Wish to Wish』は、1980年代ポップのムードを再解釈したミディアムテンポのポップソングで、ユナの柔らかく落ち着いた歌声と軽快なオーケストラアレンジが調和した一曲となっている。

新シングルは、ユナが今年1年、視聴者やファンから受け取った多くの愛に応え、1年を意味深く締めくくるために用意した楽曲だ。ユナ自身が作詞にも参加し、「長く一緒に輝いていこう」という思いを込めた歌詞が、楽曲により特別な意味を与える。

（写真＝SMエンターテインメント）

ユナは2016年に発表した『Deoksugung Stonewall Walkway』を皮切りに、『When The Wind Blows』『To You』『Summer Night』などのソロ曲をリリース。さらに、映画『悪魔が引っ越してきた』のOST『As We Move』をはじめ、自身が出演した作品のOSTを自ら歌唱するなどの音楽活動を通して、澄んだ音色とやさしい感性を生かした歌声を届けてきた。

またユナは、リリース翌日の12月20日に開催されるファンミーティング「"Bon appétit, Your Majesty" YOONA Drama Fan Meeting」で新曲『Wish to Wish』のステージを初披露し、会場を訪れたファンに忘れられない思い出をプレゼントする予定だ。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的な存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業も活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する反響を得た。YouTubeチャンネル『Yoona's So Wonderful Day』は登録者数約64万人。

