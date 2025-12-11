Stray Kids、米ビルボード年間チャート“1位”の快挙！グローバルトップアーティストの存在感を証明 | RBB TODAY

Stray Kidsがアメリカ・ビルボードの年間チャートでトップに輝き、“グローバルトップアーティスト”としての地位を改めて証明した。

ビルボードが12月9日（現地時間）に公式ホームページで発表した2025年の年間（Year-End）チャートによると、Stray Kidsの『SKZHOP HIPTAPE “合（HOP）”』と4thフルアルバム『KARMA』が、ワールドアルバムチャートでそれぞれ1位と2位を獲得した。

昨年も『樂-STAR』『ATE』で同チャートの1位・2位を独占しており、今年も再び最上位を総なめにした形となった。

さらに、ワールドアルバムアーティスト1位、トップアルバムセールスアーティスト2位、Billboard 200 アーティスト（デュオ／グループ部門）4位、トップアーティスト（デュオ／グループ部門）7位など、多数の部門で上位にランクインし存在感を発揮した。

メインアルバムチャート「Billboard 200」年間チャートにも『KARMA』が128位、『SKZHOP HIPTAPE “合（HOP）”』が157位でランクインし、2作同時の記録を達成した。

また、ビルボード年間チャートに加え、世界最大級の音楽ストリーミングサービスSpotifyのエディターが選ぶ「2025 Best K-Pop Songs」にも選出。8月にリリースされた4thフルアルバム『KARMA』のタイトル曲『CEREMONY』が3位にランクインし、K-POPボーイズグループの中では最も高い順位となった。

Stray Kidsは今年、グローバル音楽市場で数々の「初」「最高」記録を更新し、“ヒストリーメーカー”としての地位をさらに確固たるものにした。

「Billboard 200」チャートで史上初となる“7作連続＆8作連続1位デビュー”、世界35地域・56公演という自己最大規模のワールドツアー「Stray Kids World Tour 」の成功など、多方面で圧倒的な活躍を見せている。

今後、Stray Kidsが描いていく輝かしい歩みに、世界中のさらなる注目が集まっている。

