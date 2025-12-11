コレサワが作詞・作曲を担当！日本人メンバー所属のUNIS（ユニス）、日本シングルリリース決定 | RBB TODAY

ガールズグループUNIS（ユニス）が、2作目となる日本シングルをリリースする。

UNISは、12月17日午前0時に日本2ndデジタルシングル『#幸せになんかならないでね』をリリースする。

12月9日、UNISは公式SNSを通じて、テディベア型の時計やピンクのメガホンなどキッチュな小物を使ったティザー画像を公開し、新曲へのヒントを示した。10日には、新曲コンセプトに合わせてスタイリングしたグループ写真を公開し、彼女たちならではのポップな音楽を予告した。

公開された写真には、明るく無邪気でありながらどこかツンとした雰囲気の少女に変身したUNISの姿が収められている。メンバーたちは、ピンク・ホワイト・デニムを組み合わせた衣装でラブリーな雰囲気を完成させた。

さらに、ポイントダンスの一つである“ハンドキス”の振付や、デジタルシングルの制作に参加した日本の人気シンガーソングライター・コレサワのシグニチャーキャラクター「れ子ちゃん」のぬいぐるみも加わり、新曲への期待感を高めた。

『#幸せになんかならないでね』は、恋する少女のいたずらっぽい心情を表現した楽曲で、「私以外の女の子とは幸せにならないで」というキュートな嫉妬心を込めた歌詞が、ユニークで魅力的に響く。

今回もUNISは、日本の人気アーティストとタッグを組み、楽曲の完成度を引き上げた。作詞・作曲は『元彼女のみなさまへ』『浮気したらあかんで』などのヒット曲で知られるシンガーソングライター・コレサワが担当した。パフォーマンスにはMnetのダンスサバイバル番組「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER（WSWF）」優勝グループのメンバーで、TWICEのモモの実姉であるHANAが参加した。

UNISは今年、『Shaking My Head』や『もしもし♡』などコンスタントな音楽活動で日本での人気を着実に広げてきた。彼女たちは新曲『#幸せになんかならないでね』を通して、日本での存在感をさらに高める。

なお、UNISは12月31日に東京・日本武道館で開催される『第9回 ももいろ歌合戦』へ出演する。

◇UNIS プロフィール

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。

