SHIHO、夫の秋山成勲に怒り心頭!?「尊重されていないと感じる」「毎回離婚しようかと…」 | RBB TODAY

モデルのSHIHOが夫で格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）に対する率直な不満を吐露した。

12月10日、SBS『靴を脱いでバツイチフォーメン』（原題）側は公式チャンネルを通じて、次回予告を公開した。予告にはSHIHO、シェフのイ・ヘジョン、モデルのパク・ジェニーがゲストとして出演し、話を共有した。

この日、歌手イ・サンミンはSHIHOに「夫は格闘家でしょう。心労が多かったはず」と尋ね、SHIHOは「負けるときは、もっと心が痛む。殴られるのは当然だから」として、「戦うときはもっと気合いを入れてほしい」と冗談を言った。

続けて、イ・サンミンは「秋山さんがユーチューブで家を公開したでしょう」として、SHIHOに内緒でありのままの家の内部を公開して喧嘩したエピソードに言及し、彼女の怒りを思い出させた。

SHIHOは、「尊重されていないと感じた」と率直な心境を吐露した。すると、イ・サンミンは「『離婚しようか』と思ったことは（ないか）」と知りたがり、SHIHOは「毎回。毎回」と答え、笑いを誘った。

なお、SBS『靴を脱いでバツイチフォーメン』は来る12月16日22時40分に韓国で放送される予定だ。

