TOMORROW X TOGETHER、『Starkissed』が50万枚超えの大ヒット！日本レコード協会「ダブル・プラチナ」認定獲得 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本で揺るぎない人気を証明した。

日本レコード協会は12月10日、TOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』が11月時点で累積出荷枚数50万枚を突破し、ゴールドディスク「ダブル・プラチナ」認証を受けたと発表した。

同アルバムは、10月22日のリリース後約10日間で「プラチナ」認定を獲得した。その後1か月でさらに約25万枚を売り上げ、「ダブル・プラチナ」を達成した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

日本レコード協会は毎月、アルバムの累積出荷枚数に応じて、「ゴールド」（10万枚以上）、「プラチナ」（25万枚以上）、「ダブル・プラチナ」（50万枚以上）、「トリプル・プラチナ」（75万枚以上）、「ミリオン」（100万枚以上）に区分して認定を行っている。

『Starkissed』は、グループ史上最高得点でオリコン「週間合算アルバムランキング」と「週間アルバムランキング」で1位を獲得。Billboard JAPANが発表した2025年年間チャートでは「Top Albums Sales」で17位、「Download Albums」で92位にランクインし、大きな人気を博した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

また『Starkissed』のほか、今年リリースされた4thフルアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』（12位）、昨年リリースされた7thミニアルバム『The Name Chapter: SANCTUARY』（58位）も「Top Albums Sales」にチャートインし、計3作品が年間アルバムチャートに名を連ねた。

TOMORROW X TOGETHERは、トリプル・プラチナ認定の『誓い（CHIKAI）』、ダブル・プラチナ認定の『Starkissed』『SWEET』『GOOD BOY GONE BAD』、プラチナ認定の『The Star Chapter: TOGETHER』『The Name Chapter: SANCTUARY』『The Name Chapter: FREEFALL』『The Name Chapter: TEMPTATION』『Chaotic Wonderland』など、合計15作品でゴールドディスク認定を獲得している。

TOMORROW X TOGETHERは現在、4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞」の一環として、日本5大ドームツアーを開催中だ。埼玉と愛知公演を成功させた彼らは、12月27日・28日に福岡、2026年1月21日・22日に東京、2月7日・8日に大阪でツアーを続ける。

さらに彼らは、12月10日放送のフジテレビ「2025 FNS歌謡祭」をはじめ、「CDTVライブ！ライブ！クリスマススペシャル」（15日）、「COUNTDOWN JAPAN 25/26」（30日）など、年末の日本の音楽番組に出演し、存在感を示す見込みだ。

（記事提供＝OSEN）

