SHINee・ミンホ、“3年連続MC”で「MBC 歌謡大祭典」の顔に！ポスター＆ティザー映像公開で期待感UP | RBB TODAY

「2025 MBC 歌謡大祭典」が、SHINee・ミンホのMC出演を予告した。

12月9日、「2025 MBC 歌謡大祭典」は、MCを務めるミンホのスタイリッシュな魅力と短いインタビューを収めたポスターおよびティザー映像を公開し、期待を高めている。

特にミンホは3年連続で「歌謡大祭典」のメインMCを務め、「歌謡大祭典」の象徴的存在に定着しただけに、視聴者の喜びも大きい。

（写真提供＝MBC）ミンホ

今回公開されたポスターには、力強いレッドのタイトルの下で、引き締まった表情を浮かべるMCミンホの姿が写っている。スーツを着こなしたミンホの端正なビジュアルは、“멋（カッコよさ）”という副題と絶妙にリンクし、存在感を一層引き立てている。

ティザー映像では、ミンホに「カッコいい瞬間」「カッコいい人物」などの質問が続き、今年の歌謡大祭典にはどんな“カッコよさ”を備えたアーティストたちが登場するのか、好奇心を刺激する内容となっている。多彩なアーティストによるパフォーマンスが繰り広げられる華やかなステージにも期待が高まる。

何より「MBC 歌謡大祭典」は過去20年間、多くのアーティストの名場面やレジェンド級のステージを生み出し、毎年年末に視聴者と共に一年を締めくくる代表的音楽イベントとして位置づけられてきた。20周年を迎える今年は、より拡張されたスケールと新鮮な構成で、特別な年末体験を届ける予定だ。

そのようななか、今年のキーワード“멋（カッコよさ）”のように、「2025年歌謡大祭典」がどんな“カッコいい瞬間”を届けてくれるのか早くも期待が高まっている。

なお、「2025 MBC 歌謡大祭典」は、12月31日20時50分より放送される。

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎＜ファラン＞』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。

