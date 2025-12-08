NCTのドヨンとジョンウ、本日（12月8日）そろって入隊　「元気に行ってきて、また会おう」 | RBB TODAY

ボーイズグループNCTのドヨンとジョンウが本日（12月8日）そろって入隊する。

12月8日、K-POP業界によると、ドヨンとジョンウはこの日、訓練所に入所する。

ドヨンとジョンウは基礎軍事訓練を受けた後、ドヨンは陸軍の現役兵として、ジョンウは陸軍軍楽隊として服務する。

所属事務所のSMエンターテインメントは「入所当日は別途の行事はない」とし、「軍の将兵および家族が共にする場であるだけに、安全のためファンの皆さんの訪問自粛をお願いしたい」と伝えた。

入隊を控え、ジョンウは自身のSNSに金髪を短く切り、その切った髪で“ドヨン ジョンウ 入隊”という文字を作った写真を掲載。続けて、「ドヨン、ジョンウ、元気に行ってきて、また会おう」という文字が書かれたケーキを公開し、入隊前の最後のパーティーを開いた近況も明かした。

（写真提供＝OSEN）ドヨン

（写真提供＝OSEN）ジョンウ

NCTメンバーとしての軍服務は今回が3、4人目だ。先立って、テヨンが昨年4月に、ジェヒョンが昨年11月に入隊している。

ドヨンは2016年にNCT Uとして、ジョンウは2018年にNCT Uとしてデビュー。2人はNCT 127、NCT DOJAEJUNGなどで共に活動してきた。

◇ドヨン プロフィール

1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。

◇ジョンウ プロフィール

1998年2月19日生まれ。本名はキム・ジョンウ。小学生の時、音楽番組を見てダンスに興味を持ち、中学生の時に映画『ステップ・アップ』を見てダンス教室へ通う。2018年2月、NCT Uの『BOSS』でデビューし、9月にはNCT 127へ加入した。ロールモデルはBoA。NCT 127ではリードボーカルとリードダンサーを担当している。NCTのビジュアルメンバーの一人で、高い鼻と厚い唇が特徴的な爽やかな顔立ちの持ち主。

