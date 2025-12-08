石川遼とも競う!! ゴルフ界の“ヨン様”ペ・ヨンジュンが米ツアー登竜門ファイナルへ | RBB TODAY

ペ・ヨンジュンがLPGAツアーの扉を叩く。といっても、かつて“韓流ブーム”を起こしたメガネの“ヨン様”ではない。同姓同名の韓国男子プロゴルフ界のペ・ヨンジュンのことだ。

2025シーズン韓国プロゴルフ（KPGA）ツアー「KPGAクラシック」の優勝者であるペ・ヨンジュンは、米国プロゴルフ（PGA）ツアーQスクール2次戦を突破し、最終戦に進出した。韓国ゴルフがまた一人、“次世代グローバルスター”を迎える可能性が高まっている。

ペ・ヨンジュンは12月3日から6日（韓国時間）まで、米フロリダ州パームコーストのコンセルバトリー・アット・ハンモックビーチ（パー72・7580ヤード）で行われたQスクール2次戦で、通算7アンダー281打を記録し、共同14位に入った。最終ラウンドでだけ7打を縮め、上位14人（同点者含む）にのみ与えられる最終戦出場権を手にした。

(写真提供=KPGA)ペ・ヨンジュン

ラウンド後、ペ・ヨンジュンは「ホールが長く風が強くて難しかったが、流れを最後まで維持し、チャンスを生かせた点が大きな収穫であった」「最終ラウンドではショットとパットのリズムが安定して続き、揺るぎないプレーができた。準備しただけの結果が出て満足している」と語った。

いよいよ本当の勝負は“最終戦”である。PGAツアーのシードが懸かっている分、覚悟も並々ならぬものがある。

ペ・ヨンジュンは「ここからが本当の勝負だ。1～2ラウンドだけではなく、4ラウンドすべてでしっかり耐え、自分のペースを維持することが核心である」「パットの感覚と体力調整に重点を置く。最終戦で確実に結果を出し、PGAツアーカードを手にする」と意気込みを明かした。

(写真提供=KPGA)ペ・ヨンジュン

今シーズンのKPGAツアーで積み上げた着実な成果が、今回の挑戦の土台となった。KPGAクラシック優勝を含む安定した活躍でシーズン最終戦「KPGAツアーチャンピオンシップ in 済州」を終えた後、Qスクール2次戦の直行チケットを獲得したことが結実した。

韓国男子ゴルフの挑戦はペ・ヨンジュンだけではない。ノ・スンヨル（34・ジベント）は米ジョージア州ザ・ランディングス・クラブで通算16アンダー272打の共同4位となり、最終戦出場権を獲得した。またQスクール最終戦には、今シーズンKPGA最高のスターとなったオク・テフン（27・金剛住宅）も控えている。

(写真提供=KPGA)オク・テフン

PGAツアーQスクール最終戦は現地時間の12月11日から14日まで、フロリダ州ポンテベドラビーチのTPCソーグラスおよびソーグラスCCで行われる。上位5人だけが来季のPGAツアーへ直行できる。次点40人にはコーン・フェリーツアー（Korn Ferry Tour=2部ツアー）出場資格が与えられる。

韓国ツアーの次世代を担う選手たちが世界舞台へ進む中、ペ・ヨンジュン、オク・テフン、ノ・スンヨルがPGAツアーという新たな関門を突破できるか注目が集まっている。

