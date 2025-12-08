メリハリ抜群なスタイルに目が行く…韓国女子ゴルファー、タイト目ポロシャツから際立つ美貌に反響【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国女子ゴルファー、イ・ヘジョンが貫禄のスタイルでファンを魅了している。

イ・ヘジョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

クリスマスツリーの絵文字とともに「ハッピーな12月を過ごしてください」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、青く澄んだ快晴の下、とあるゴルフ場で自撮りをするイ・ヘジョンが写っている。白のバケットハットを深めに被り、黒の長袖ポロシャツにグレーのミニスカートを合わせたゴルフウェア姿で、カメラに向かってにっこりと微笑みかけている。

何より目が行くのは、タイト目なトップスからあらわになったメリハリ感のある美スタイル。ミニスカートから伸びるモデルさながらの美脚も、多くの人々を釘付けにさせていた。

（写真＝イ・ヘジョンInstagram）

イ・ヘジョンは1995年12月9日生まれの29歳。2014年よりプロゴルファーとしての活動を本格的に始め、2023年シーズンまで主にドリームツアー（2部）でプレーした。

ゴルファーとしての活動以外では、厳しいトレーニングと食事制限を通じて鍛え上げた自身のスタイルを撮影する「ボディプロフィール」写真を2021年3月に公開。モデル顔負けの圧巻スタイルを惜しげもなく見せつけ、ゴルフファンの間で注目を集めた。

