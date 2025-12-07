俳優パク・ボゴム、「2025 AAA」で大賞含む“5冠”に輝く「温かいメッセージを伝えた幸せな1年」 | RBB TODAY

俳優パク・ボゴムが、授賞式「2025 AAA」で“5冠”に輝いた。

去る12月6日、パク・ボゴムは高雄（カオシュン）国家体育場で開催された「2025 Asia Artist Awards」（以下、「2025 AAA」）でアジアセレブリティ、ベストカップル賞、ベストアーティスト賞、10周年レジェンダリーカップル賞、そして大賞である今年の主演男優賞を受賞した。

Netflixドラマ『おつかれさま』とJTBCドラマ『グッドボーイ』を通じて、多彩な演技力と幅広い変身を見せた彼は、「2025 AAA」でなんと5つのトロフィーを獲得し、再び自身の価値を証明した。

（写真＝THEBLACKLABEL）パク・ボゴム

パク・ボゴムは、「良い作品を通じて慰めと感動、温かいメッセージを伝えることができて幸せな1年だった。常に作品に力を入れてくださる制作スタッフ、そして見えないところで苦労しているスタッフの皆さんともこの喜びをともにわかち合いたい」として、「今後も多様な演技と素敵な姿をお見せする俳優になれるように努力する」と感想を伝えた。

なお、パク・ボゴムは現在、映画『夢遊桃源図』（原題）を撮影中だ。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

