RIIZE・ウォンビン、破壊力抜群の“ピンクヘア”で視線を独占！輝くビジュアルで台湾に出国【空港写真】 | RBB TODAY

RIIZEのウォンビンが、“眩しすぎるビジュアル”で視線を釘付けにした。

12月5日、RIIZEは12月6日に台湾・高雄（カオシュン）ナショナルスタジアムで開催される「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025（AAA）」に出演するため、仁川国際空港から台湾へ出国した。

空港に現れたメンバーの中で、ひときわ視線を集めたのはウォンビンだ。ウォンビンは、鮮やかなピンクヘアを揺らしながら登場。ホワイトのダウンジャケットにネイビーのボトムスを合わせたカジュアルなスタイリングながらも、圧巻のオーラを放った。

日差しに照らされたピンクヘアが柔らかな光を受け、ウォンビンの美貌をさらに際立たせた。

（写真提供＝OSEN）ウォンビン

なお、RIIZEは11月24日に新シングル『Fame』をリリースし、サークル週間チャート（11月23日～29日）とHANTEO週間チャート（11月24日～30日）でアルバムチャート1位を獲得した。さらに、中国のQQミュージックおよびクーゴーミュージックのデジタルアルバム販売チャートでも1位を記録し、国内外で高い人気を証明した。

◇ウォンビン プロフィール

2002年3月2日生まれ。本名パク・ウォンビン。インスタグラムのDMを通じて現在の所属事務所SMエンターテインメントからスカウトされ、2019年に練習生となった。2023年9月にRIIZEのメンバーとして世間にお披露目されたが、圧倒的なビジュアルに反してデビューに至るまで一切の露出がなかったため「このイケメンは誰なのか」「美しすぎる大注目新人」などと絶大な反響を呼んだ。グループ内ではセンターポジションを担当しており、実力の高さにも定評がある。

