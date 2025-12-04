ジェジュン、キャリア初のホラー主演！ 熊切和嘉監督とタッグの映画『神社　悪魔のささやき』が全国公開へ | RBB TODAY

ジェジュン主演×熊切和嘉監督の新作ホラー『신사: 악귀의 속삭임（原題）／THE SHRINE（英題）』が、『神社 悪魔のささやき』という邦題で、来年2月6日（金）より新宿バルト9ほか全国で公開されることが決定した（配給：クロックワークス）。

『神社 悪魔のささやき』は、神戸の廃神社で大学生たちが次々と“神隠し”のように失踪する事件をきっかけに、韓国から来日した祈祷師ミョンジンが調査へ乗り出し、“悪しき存在”の正体に迫っていくシャーマニズム・ホラー。

生まれながらに祈祷師となる宿命を背負い、消えない“過去の影”に囚われている主人公ミョンジンを演じるのは、アジアを代表するアーティストであり俳優のジェジュン。キャリア初となるホラー作品で、神と悪魔の狭間に立つダークヒーロー像を圧倒的な存在感で体現している。今回解禁された場面写真では、祈祷師の祭具である鈴を手に、鋭い眼差しで何かを見つめる姿が収められ、その張り詰めた緊張感が伝わってくる。

メガホンを取るのは、『658km、陽子の旅』で第25回上海国際映画祭の最優秀作品賞・最優秀女優賞・最優秀脚本賞の三冠を達成し、『#マンホール』が第73回ベルリン国際映画祭、第27回富川国際ファンタスティック映画祭に正式招待されるなど、国内外で高い評価を得てきた熊切和嘉監督。

人間の本質や極限状態で揺れ動く感情を鋭く描いてきた熊切監督が、ミステリージャンル専門の製作会社ミステリー・ピクチャーズとタッグを組み、独創的なホラー作品を作り上げた。本作は、第28回富川国際ファンタスティック映画祭「マッドマックス」部門にも出品され、熊切監督とジェジュンの初タッグ、さらに“神戸オールロケ”という点でも大きな注目を集めた。

また、大学生たちが参加する日韓文化交流プロジェクトの責任者であり、過去にミョンジンと特別な関係を持っていたユミをコン・ソンハが、神戸でユミや学生たちを支える地元の牧師ハンジュをコ・ユンジュンが演じる。

さらに、連続テレビ小説『ブギウギ』や、第92回キネマ旬報ベスト・テン助演女優賞を受賞した『愛しのアイリーン』など、数々の話題作に出演してきた名優・木野花が、ユミたちが暮らす下宿先の大家・サトウとして作品を支え、物語にさらなる深みを加える。

悪魔祓いやホラーの枠を超え、信仰と情念が渦巻く新たなシャーマニズム・ホラー『神社 悪魔のささやき』に期待したい。

また、12月5日からは、今回解禁された場面写真を使用したムビチケカード（税込1600円）の発売が決定。第1弾特典として、ジェジュン本人提供のメイキング写真を使用した、ここでしか手に入らない超貴重なフォトカードが付属する。数量限定のため、早めの購入がおすすめだ。第2弾以降の詳細は、公式X等で随時発表される予定。

祈祷師ミョンジン役：ジェジュン コメント

「熊切監督とともに、全編日本で撮影したこの作品を皆さんにお届けできることを、とても嬉しく思っています。ホラー映画への挑戦は大きなプレッシャーもありましたが、俳優として新しい扉を開くような貴重な体験になりました。ぜひ劇場でその空気を感じてください」

監督：熊切和嘉 コメント

「子供の頃からホラー映画が大好きで、今までも何度となくホラー企画が立ち上がっては消えていったのですが、今回はひょんなことからチャンスをいただき、初ホラーが実現しました。撮影した廃神社はいわくつきの場所で、クランクイン前のお祓いでも宮司さんから『本当に良くない場所での撮影ですので』と、『禍（わざわい）』に気をつけるよう忠告されました。現場も思い出したくないくらい壮絶だったのですが、それ以上に映画がやっと完成した今、それを強く実感しています。どうやら本当に禍のようなものが映画に焼き付いてしまったように思えてなりません。ぜひスクリーンでそれを体験してみてください」

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

