BTS・JUNG KOOK、同居人がいた…！幼稚園時代からの“釜山の親友”を初告白 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、同居している友人との日常を公開した。

12月3日、JUNG KOOKはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」で「カレー…」というタイトルのライブ配信を行った。

この日、JUNG KOOKは事前に予告していた“味噌カレーパスタ”を作るため料理を始めたが、調理の途中で誰かに「昨日何時に寝たの？」と声をかけた。

すると、カメラの外にいた男性が「1時？2時？今日は休みだから」と返答。JUNG KOOKはその人物について「一緒に住んでいるのは釜山の友達。幼稚園の頃から知り合いで、お互いに毎日“黙れ”と言い合う仲」と説明した。友人は「俺がいつ？」と不満げに反応したものの、じゃれ合う2人の様子からは長年の親しい関係性が伝わった。

なお、JUNG KOOKは2023年12月に陸軍へ現役入隊し、今年6月11日に満期で除隊した。また、BTSは現在2026年春のカムバックを目標に準備を進めている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

