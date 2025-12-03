2PM・ウヨン、日本ソロデビュー10周年を記念した東京公演を成功裏に終了「20周年へ」 | RBB TODAY

ボーイズグループ2PMのメンバー、ウヨンが日本ソロデビュー10周年を記念して、単独コンサートを成功裏に終えた。

去る11月29～30日、ウヨンは東京・カナデビアホールで単独コンサート「2025 Jang Wooyoung Concert＜half half＞in Japan」を開催した。

同公演は、9月にソウル・YES24ライブホールで開催された「2025 Jang Wooyoung Concert＜half half＞」の一環として、日本ソロデビュー10周年を記念して準備された公演で、日本のファンの高い関心を集め、2公演とも追加席まで全席完売を記録した。

暗転した会場で流れる穏やかなギター演奏がコンサートの始まりを知らせ、温かい雰囲気と調和するバンドサウンドのなか、ウヨンが登場し、歓声が沸き起こった。

続けて、椅子に座って最初の楽曲である3rdミニアルバム『I’m into』の収録曲『Carpet』で幕を開けた。

（写真＝JYPエンターテインメント）ウヨン

日本2ndミニアルバム『Party Shots』の収録曲『Going Going』、3rdミニアルバムの同名タイトル曲『Off the record』、日本1stシングル『R.O.S.E』の収録曲『Happy Birthday』など、多彩な感性が込められたセットリストを披露し、アーティストとしてさまざまな魅力を見せた。

今回の東京公演のハイライトは、来る12月24日にリリース予定の日本ベストアルバム『3650.zip』のタイトル曲『Reason』のステージの初公開だった。

同曲について、「自分が歌って踊って音楽を作る理由を長い間考えた。結局すべての理由はファンの皆さんだという結論に達し、その思いを歌詞に盛り込んだ」と説明し、観客は彼の気持ちに大きく反応した。

（写真＝JYPエンターテインメント）

ウヨンは名声にふさわしい完成度の高いステージとエネルギー溢れるパフォーマンスで満足度を高めた。公演の最後に、「日本ソロデビュー10周年を迎え、ファンにプレゼントを贈りたいという思いでベストアルバムを準備した。20周年まで一緒に走ってみよう」と語り、新アルバムへの期待感を高めた。

なお、18曲が収録された日本初のベストアルバム『3650.zip』は12月24日にリリースされる。27～28日には、兵庫・神戸文化ホールで単独公演を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

