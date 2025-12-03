“優しいパパ”のイメージが崩壊した夫を受け入れ、再スタートした韓国女優（41）　復帰ドラマの最終撮影で笑顔 | RBB TODAY

女優チャン・シニョンが長かった作品の撮影スケジュールを終え、夫と子どもたちのもとへ戻る。

12月3日、チャン・シニョンは自身のSNSに「最終撮影。かわいいプレゼント。ありがとうございます」という文とともに、数枚の写真を掲載した。

公開された写真でチャン・シニョンは、MBCのデイリードラマ『太陽を飲み込んだ女』（原題）の最後の撮影を終え、お祝いを受けている。「さよなら ソルヒ ルシア」と書かれたレタリングケーキを受け取ったチャン・シニョンは、感謝の気持ちを伝えながら感動したような表情を見せた。

チャン・シニョンは、2024年6月から放送されてきた『太陽を飲み込んだ女』の最終回を目前にしている。全125話にも及ぶデイリードラマで主人公として活躍してきたチャン・シニョンは、過酷なスケジュールを終え、ついに夫カン・ギョンジュンと2人の息子のもとへ戻ることになった。

なお、チャン・シニョンの夫である俳優カン・ギョンジュンは、不倫疑惑について請求認諾で訴訟を終結させた。

チャン・シニョンは「夫とたくさん話し合い、何度も自責し反省した。つらく苦しい時間だったが、子どもたちのために再び一つの家庭で暮らそうと思う。とても慎重ではあるが、夫への過度な非難は控えていただきたい」と述べた。

◇チャン・シニョン プロフィール

1984年1月17日生まれ。2001年の第71回全国春香（チュニャン）選抜大会で入賞し、芸能界デビュー。2001年の『我が家』でドラマデビューし、以降、『日が昇る家』『輪廻‐NEXT』『広開土太王』『太陽の花嫁』『私の人生の春の日』『私の心きらきら』『バベル～愛と復讐の螺旋～』などに出演した。プライベートでは2006年に事業家と結婚し、2007年4月に息子を出産するも2009年に離婚。2013年のドラマ『いばらの花』で共演した俳優カン・ギョンジュンと2018年5月に再婚した。2019年9月には次男を出産している。

