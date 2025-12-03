人気ユーチューバー1位は、格闘家の秋山成勲！韓国YouTubeの年末総括リスト、『鬼滅』など日本コンテンツも | RBB TODAY

YouTubeが公開した2025年の韓国の年末総括リストで、格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が人気クリエイター1位に輝いた。

12月3日、YouTubeは2025年の年末総括リストを発表し、人気テーマ、最も人気のあるクリエイター、最も人気のある楽曲などを公開した。

人気クリエイターは、今年の登録者数の増加を基準に選定されるが、秋山成勲は気さくで率直な話しぶりとコミカルな日常を公開し、1位に輝いたという評価だ。

秋山成勲に続き、時代相を巧みに反映したペルソナコメディで注目されたコメディアンのイ・スジが2位に上がった。

（写真提供＝OSEN）秋山成勲

3位「知識インサイド」、4位「BokyemTV」、5位「十二階」と続くなか、ミシュランスターシェフの真摯さと特別さを同時に見せたシェフのアン・ソンジェが6位、AIハムスターキャラクターを通じて現実的な会社生活を描き、毎回視聴者の大きな共感を得た「情緒不安 キム・ハムチ」が7位に入った。

韓国ユーザーが真実味のある魅力と斬新で独特なコンテンツ企画力を持つクリエイターに高い関心を示したことがわかる。

（画像＝YouTube）人気クリエイターTOP10

人気テーマリストには、今年YouTubeで国内利用者から最も関心を集めたテーマが含まれた。

YouTubeカルチャー・トレンドチームは「テーマに対する再生数、アップロード数、クリエイター活動などを含んだ多様なシグナルを分析した」とし、「このリストは今年新しく登場したテーマ、または利用者の関心指標が急増し人気を得たと判断されるテーマのみを含んだ」と説明した。

今年の人気テーマリストでは、Netflixアニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』、韓国ドラマ『おつかれさま』、Netflix『イカゲーム』の計3つの作品が名を連ね、その影響力を証明した。

特に『イカゲーム』と『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』は韓国国内だけでなく、調査対象国のほとんどでも人気テーマリストを席巻し、国内外のKコンテンツファンがYouTubeを通じて関連ファンコンテンツを活発に制作し消費したことを示している。

（画像＝YouTube）人気テーマTOP10

また、『鬼滅の刃』『進撃の巨人』もトップ10入りしており、韓国で高い人気を誇っていることが証明された。

YouTubeは新たなスター誕生の舞台にもなった。2025年にデビューした男女混合グループALLDAY PROJECT、ガールズグループHearts2Hearts、TV朝鮮『ミスタートロット3』の優勝者であるキム・ヨンビンが人気テーマリストに名を連ねた。

韓国の最も人気の楽曲TOP10は、2025年に発売された、または前年に比べ有意な成長を見せた楽曲を国内YouTubeの再生数基準で集計したものだ。

ここでも『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が際立った存在感を示した。『Golden』『Soda Pop』『Your Idol』の3つのサウンドトラックがそれぞれ1位、3位、10位に上がった。これとともにG-DRAGON、IVE、BLACKPINKの楽曲もリストに含まれ、グローバルK-POPスターの持続的な人気を証明した。

（画像＝YouTube）人気楽曲TOP10

アメリカの「今年最も人気の楽曲」チャートに入った10曲のうち5曲が、『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のサウンドトラックを含むK-POPである点も特筆すべきだろう。

来年はまたどんな新たなスターやテーマが登場するのか、期待が膨らむばかりだ。

