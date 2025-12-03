BLACKPINK・ジェニーとも共演！『ムービング』俳優イ・ジョンハ、海兵隊に入隊へ「成長した姿で戻ってくる」 | RBB TODAY

俳優イ・ジョンハが海兵隊に入隊する。

12月3日、所属事務所ナムアクターズは「イ・ジョンハは海兵隊に志願し、最近合格通知を受けた。2026年1月26日に海兵隊教育訓練団へ入所し、国防の義務を履行する予定だ」と発表した。

続けて「入隊当日は多くの兵士やその家族が集まる場となるため、別途の公式行事は行わない予定。ご理解いただければ幸い」と説明した。

さらに「俳優イ・ジョンハに寄せられる変わらぬ愛に深く感謝申し上げる。誠実に服務を終え、より成長した姿で戻ってくるその日まで、温かい応援をお願いしたい」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）イ・ジョンハ

1998年生まれのイ・ジョンハは、2017年のウェブドラマ『胸キュン注意』（原題）でデビューし、『新米史官ク・ヘリョン』『それでも僕らは走り続ける』『わかっていても』などの話題作に出演。ドラマだけでなく、バラエティ番組『アパートメント404』にも出演し、BLACKPINK・ジェニーと共演した。

特にディズニープラスのヒット作『ムービング』でキム・ボンソク役を演じ、グローバルスターの仲間入りを果たしたほか、「青龍シリーズアワード」や「百想芸術大賞」の新人賞を受賞し、次世代を担う俳優として期待を集めている。

しかし今回の入隊により、来年の制作が決定している『ムービング』シーズン2にイ・ジョンハが参加できなくなり、作品の中心を担ったキャラクターの不在を惜しむ声が高まっている。

なお、イ・ジョンハは現在、U-NEXTで配信中のドラマ『UDT：私たちの町の特殊部隊』で、エリート工学部生パク・ジョンファン役として出演している。

（記事提供＝OSEN）

