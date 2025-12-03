NCT・ドヨン、新バラエティ番組に出演！BLACKPINK・ジスや東方神起・チャンミンら豪華ゲストが集結 | RBB TODAY

NCTのドヨンが、新バラエティ番組に出演する。

12月10日午後6時にYouTubeチャンネル「TEO」で初公開される「Thanks Buddy Club」は、自ら用意した温かい一食を通じて感謝の気持ちを伝えるというテーマのYouTubeオリジナル番組で、軍入隊を控えたNCTドヨンが、大切な人たちとの友情を振り返りながら特別な時間を過ごすエピソードが描かれる。

番組には、ドヨンと特別な縁を持つスターたちが多数出演し、これまで聞けなかった率直なトークや多彩なやりとりで、笑いと感動を届ける予定だ。

（画像＝「Thanks Buddy Club」）

豪華なラインナップも見どころの一つだ。BLACKPINK・ジス、GOT7・ジニョン、東方神起・チャンミン、Red Velvet・スルギ、ジョナサン、ミュージカル俳優のパク・ウンテ、NCT・ジャニーとジョンウ、そして2021年生まれの男の子・テハ君まで、「Thanks Buddy Club」メンバーとしてドヨンと築いてきた特別な関係性を披露する予定だ。

BLACKPINKのジスとGOT7のジニョンは、2017年にSBSの音楽番組「人気歌謡」でドヨンと共にMCを務めた仲で、8年間にわたり深い友情を育んできた。ドヨンの入隊を目前に控え、固い絆を見せたジニョンとジスの出演が明らかになり、三人が初めて共演した8年前を思い出させる今回の再会に期待が高まっている。

（画像＝「Thanks Buddy Club」）

所属事務所SMエンターテインメントの先輩アーティストである東方神起のチャンミンとRed Velvetのスルギ、韓国史の勉強を一緒にしながら特別な友情を築いたジョナサン、ミュージカル「笑う男」で同じ役を演じたパク・ウンテの出演も注目を集めている。出演者一人ひとりがドヨンとの深いエピソードを持つだけに、それぞれがどのような話を聞かせてくれるのか関心が寄せられている。

また、NCTメンバーのジャニーとジョンウも食事の席に招待され、ドヨンを虜にした“登録者数100万人のユーチューバー”であり“スター赤ちゃん”として人気を集めるテハ君も参加する予定だ。

さらに、ドヨンを驚かせたサプライズゲストまで合流し、多彩な楽しさを加える。入隊を控えたドヨンが大切な人々とともに積み重ねる新たな思い出はもちろん、ファンにとっても特別なプレゼントになると期待が高まっている。

「Thanks Buddy Club」は、YouTubeチャンネル「TEO」で全2回にわたって公開される。第1回は12月10日午後6時、第2回は12月17日午後6時に配信予定だ。

◇ドヨン プロフィール

1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。

