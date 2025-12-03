出演ドラマが放送中の悲報…27歳で突然この世を去った韓国俳優、6周忌　チャウヌ事務所の期待の若手として注目 | RBB TODAY

俳優のチャ・インハさんが突然この世を去ってから、6年の月日が流れた。

チャ・インハさんは2019年12月3日、自宅で亡くなっているのが発見された。享年27歳。

訃報はあまりにも衝撃的だった。当時、彼が出演していたドラマ『欠点ある恋人たち』が放送中で、亡くなる前日まで「みんな風邪に気をつけて」とファンにメッセージを送るなど、交流を続けていたためだ。

所属事務所は「胸が張り裂けるほど痛ましく、残念なお知らせを伝えることになり悲痛だ。チャ・インハが私たちのもとを離れた。これまで応援し、多くの愛を送ってくださった皆さまに、このような悲しい知らせをお伝えすることになり、心から胸が痛む」とコメントを発表した。

（写真提供＝OSEN）チャ・インハさん

遺作となった『欠点ある恋人たち』側は、第5話の放送で「恥ずかしそうに笑っていたあなたの姿をいつまでも覚えています。悩みのない場所で安らかに休んでください」というテロップを掲出し、故人を追悼した。完全事前制作のドラマだったため、訃報による制作や放送への影響はなかった。

チャ・インハさんは、2017年の映画『私の心の深いところのあなた』（原題）でデビュー。ASTRO・チャウヌなどが所属する芸能事務所Fantagioの俳優グループ「SURPRISE U」のメンバーとして注目を集めた。

高身長で親しみやすい雰囲気、安定した演技力を武器にデビュー直後から視線を集め、『アイドル代行します！』『愛の温度』（17）、『油っこいロマンス』（18）、『とにかくアツく掃除しろ！～恋した彼は潔癖王子!?～』（18～19）、『ザ・バンカー』（19）など、多くの作品に出演した。

（記事提供＝OSEN）

