LE SSERAFIM、アメリカ最大級の年越し番組に出演決定！K-POP唯一の出演に反響必至 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、アメリカ最大規模の年越し番組に出演する。

12月2日（以下、現地時間）、LE SSERAFIMが、米ABC放送の年越し番組「Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026」 (以下、「New Year's Rockin' Eve」)に出演することが発表された。

「New Year's Rockin' Eve」は、毎年12月31日の夕方から新年の早朝まで、世界中の視聴者と共にする米国最大規模の年越し番組だ。5時間以上にわたり放送される同番組では、その年に最高の活躍を見せたアーティストたちのステージなどの多彩な見どころが盛り込まれる。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

今年は、LE SSERAFIM、マライア・キャリー(Mariah Carey)、ポスト・マローン(Post Malone)、チャペル・ローン(Chappell Roan)など、錚々たる出演者たちが勢揃いする。特にLE SSERAFIMは、K-POPアーティストの中で唯一の出演となり、現地での高い人気を実感させた。

なお、LE SSERAFIMは、米ニューヨークのタイムズスクエアで4thミニアルバム『CRAZY』のタイトル曲『CRAZY』と1stシングル『SPAGHETTI』のタイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』のパフォーマンスを披露する予定だ。

2024年8月にリリースした『CRAZY』は、米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」にチャートインするなど、世界中で絶大なる人気を集めた。今年開催した初のワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」のセットリストにも含まれ、世界各地で観客の大合唱を巻き起こし、口コミやSNSでも大きな話題を呼んだ。

また、今年10月24日にリリースした『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、中毒性の高いメロディと圧巻のパフォーマンスで、大きな注目を集めた。LE SSERAFIMは、同楽曲で世界2大ポップチャートである米ビルボード「Hot 100」と英「Official Singles Chart Top 100」でそれぞれ50位と46位にランクインし、グループ最高成績を更新してキャリアハイを記録した。

今年、LE SSERAFIMはアメリカの音楽市場で目覚ましい成長を遂げた。9月に開催した北米ツアーでは、ニューアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、シアトル、ラスベガスの7都市で全席完売を記録し、驚異的な人気の拡大を証明した。さらに、現地で最も注目を集める年越し番組への出演も決まり、“第4世代最強ガールグループ”としての影響力を確固たるものにした。

また、LE SSERAFIMは、年末年始に韓国、日本、米国をはじめとしたグローバルな活動を予定している。12月6日に台湾で開催される「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025（AAA）」への出演を皮切りに、12月19日に「2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」、12月25日に「2025 SBS歌謡大典」、12月28日に日本最大級の年越しフェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」に初出演する。その後、米国最大規模の年越し番組「Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026」への出演後、2026年1月には「第40回 Golden Disc Awards」に出演する。

年末年始もグローバルな活躍が期待されるLE SSERAFIMの今後の活動に注目が集まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

■【写真】宮脇咲良、“AI級”の美貌に驚きの声

■【写真】チェウォン、東京観光を満喫！「遭遇したかった」

■【写真】カズハ、“メンズライク”な新ビジュ「イケメンすぎる…」