SEVENTEEN、アジア4都市の大型スタジアムを席巻！香港公演追加でツアー規模がさらに拡大 | RBB TODAY

SEVENTEENがアジア4都市の大型スタジアムを席巻する。

12月3日、所属事務所PLEDISエンターテインメントの発表によると、SEVENTEENは来年2月28日と3月1日の2日間、香港・カイタックスタジアムで「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG」を開催する。

今回の公演は「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN ASIA」の一環として追加された。すでに発表されていたシンガポール、フィリピン公演に続き、ツアー拡大を望むファンの声が殺到。これを受けて最近タイ公演が決定し、今回さらに香港公演が加わった。

これによりSEVENTEENは、全世界14都市・計29公演にわたって「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」を展開する。なかでもアジア4都市の公演はすべて大型スタジアムで開催され、“グローバル・トップティア・アーティスト”としての存在感を示す内容となっている。

SEVENTEENは今年9月27～28日にもカイタックスタジアムで単独公演を行い、視界制限席まで完売させるなど、2日間で約7万2600人を動員した。特に初日には、映画『シャドウズ・エッジ』でジュンと共演したアクションスターのジャッキー・チェンがゲスト出演し、話題を集めた。

なお、現在SEVENTEENはアジアツアーの一環として日本ドームツアーを開催中で、今後は12月4・6・7日に京セラドーム大阪、12月11・12日に東京ドーム、12月20・21日にみずほPayPayドーム福岡で公演を行う予定だ。

