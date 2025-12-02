第5世代“ビジュアルクイーン”候補と話題のiznaバン・ジミン、透明感あふれる美貌を披露【PHOTO】 | RBB TODAY

iznaのバン・ジミンが、自然体の美しさを披露した。

ジミンは最近、iznaの公式インスタグラムを更新し、「クリスマスツリーの季節が到来中」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ホワイトのニットカーディガンにブルーのワイドデニムを合わせたカジュアルコーデを着こなし、クリスマスツリーの前でポーズをとるバン・ジミンの姿が収められている。

シンプルでナチュラルなスタイリングが彼女の整った顔立ちをより一層引き立て、最近、第5世代の“ビジュアルクイーン”候補だと注目を集めた理由を証明した。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「冬の妖精だ」「透明感すごい…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝izna公式Instagram）バン・ジミン

なお、バン・ジミンが所属するiznaは、11月28日・29日に香港カイタック・スタジアムで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』で「FAVORITE RISING ARTIST」を受賞した。

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のバン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制に。

