RIIZE、日本でラブコールが止まらない…！K-POPボーイズグループ“最短期間”での東京ドーム公演控え注目度UP | RBB TODAY

RIIZEが、K-POPボーイグループ史上最短期間で東京ドーム進出を果たすことを予告し、日本では各方面からラブコールが殺到している。

まずRIIZEは、12月1日～25日までSHIBUYA109とともに「SHIBUYA109 × RIIZE Xmas CAMPAIGN」を開催。これを記念して、渋谷のランドマークであるSHIBUYA109の外壁には、メガサイズのRIIZEビジュアルがラッピングされている。

今回のキャンペーンは、スクランブル交差点近くのMAGNET by SHIBUYA109や大阪のSHIBUYA109でも同時展開されている。各会場には、RIIZEの音楽やコンテンツを楽しめるポップアップストア、フォトゾーン、展示ゾーン、メッセージゾーンなど、さまざまな体験型スペースが用意されており、ファンの高い関心が期待される。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

さらにRIIZEが自ら描いたキャラクター「WE LITTLE RIIZE」も、日本の人気4コマ漫画『ぼのぼの』とコラボレーションを実施。12月12日にソウル・忠武アートセンター ギャラリーで開幕する「ぼのぼの40周年特別展」にサプライズ登場する。

今回の特別展は、『ぼのぼの』とK-POPアーティストによる初のコラボとして注目されており、「WE LITTLE RIIZE」と『ぼのぼの』のキャラクターを1：1でマッチング。「WE LITTLE RIIZE」の特徴を反映して新たにデザインされた『ぼのぼの』キャラクターや、オリジナルのセリフを使用した特別演出が披露される予定だ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

またRIIZEは、10月に放送されたフジテレビ特番『#ライバケ -RIIZE VACATION-』で、日本での短い休暇エピソードを公開し好評を博したのに続き、12月10日放送の『FNS歌謡祭』の後夜祭として編成される『週刊ナイナイミュージック presents FNS後夜祭』への出演も決定。日本のテレビ番組からの注目度も高まっている。

なおRIIZEは、2026年2月21～23日の3日間、東京ドームで初のワールドツアー「RIIZING LOUD」のスペシャルエディション公演を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

■【写真】ショウタロウ＆ソンチャン、日本で“デート風SHOT”

■【写真】ウォンビン、“極限の肉体美”を披露

■【写真】アントン、“タトゥー”チラ見えのムキムキ腕