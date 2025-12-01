BTS・V、“清掃員”に変身しても変わらないカリスマ性で話題　リゾート施設を舞台に躍動する映像公開 | RBB TODAY

BTSのVが「清掃員」になっても変わらないカリスマ性を発揮した。

パラダイスグループ側は12月1日、新規ブランドアンバサダーとしてBTSのVを迎え、グローバルブランドキャンペーンを開始すると発表した。

パラダイスグループは、Vの世界的な影響力だけでなく、豊かな芸術的素養が表れる活動の歩みが、同グループが追求する芸術経営の哲学と調和し、品格あるブランドイメージを示すと判断し、モデルに起用した。

Vは最近では、パラダイスシティの代表的芸術イベント「PARADISE ART NIGHT」にも参加し、国内外のギャラリー関係者およびアーティストたちの関心を集めた。

今回のブランド映像は、清掃員に扮したVがリゾート施設の随所を舞台にファンタジーを描き出すというコンセプトで制作された。

映像はパラダイス公式ホームページ、SNS、YouTubeチャンネルで最初に公開された。海外では、中国・日本など主要デジタルプラットフォームを通じてグローバル顧客との接点拡大を図る予定だ。

パラダイスグループの関係者は「Vとのコラボはブランドの感度とグローバル認知度を同時に強化する重要な契機となる」と述べ、「世界の旅行者が韓国を訪れる際、自然とパラダイスを思い浮かべられるよう、Kホスピタリティを代表するグローバル複合リゾートとしての体験を広げ、文化芸術が息づく空間というアイデンティティをさらに強固にしていきたい」と語った。

Vは「パラダイスシティの新しい顔としてご一緒できて非常にうれしい。芸術、テーマパーク、音楽など多様な体験が融合したパラダイスシティを訪れ、パラダイスの魅力を直接感じてもらいたい」と伝えた。

なお、Vが所属するBTSは来春、カムバックする予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

