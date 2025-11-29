「日本トップ歌手に中国の“限日令”直撃」浜崎あゆみの上海公演中止、韓国でも話題に「前日に強制キャンセルとは…」 | RBB TODAY

浜崎あゆみの上海公演が開催前日に中止となった。激しい日中対立で相次ぐ中国における日本アーティストの公演キャンセルに、韓国メディアも多くの関心を寄せている。

浜崎あゆみは11月28日にインスタグラムを更新。ストーリー機能を通じて「私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」とし、29日にメルセデス・ベンツアリーナで予定されていた上海公演の中止を明らかにした。

彼女は「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません」としつつも、「ただただ、浜崎あゆみのステージの為に尽力して下さった約100名にも及ぶ中国スタッフ、日本から共に海を渡って来た同じく100名に及ぶスタッフ、ダンサー、バンドメンバーに本番を演らせてあげられなかったことが申し訳なく、そして何よりは、中国全土や日本はもとより、その他様々な国から集まってくれていたー万四千人のTAに直接会って謝罪する機会もないまま、このステージをただ解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません。申し訳ありません」とし、ファンやスタッフに謝罪を伝えた。

中国では最近、日本アーティストの公演キャンセルが相次いでおり、今回の浜崎あゆみについても外交緊張の影響を指摘する声が多い。

韓国でも「日本のトップ歌手、中国の“限日令”直撃弾を浴びた…コンサート前日に強制キャンセル」と題した本サイト提携メディア『OSEN』をはじめ、「浜崎あゆみ、中国公演に立てない」（『イルガン・スポーツ』）や「“限日令”、本格化か」（『スターニュース』）など、各メディアによって公演中止が取り上げられている。

“限日令”とは、かつて韓国芸能人の中国での活動や番組出演、大型コンサート開催を制限してきた中国の韓流規制、いわゆる“限韓令”から作られた造語のこと。高市首相の“台湾有事”発言に始まった日本のエンターテインメント界への深刻な影響を、多くの韓国メディアも興味深く見守っているのだ。

これに先立ち、『ロイター通信』は中国が日本のコンテンツ規制を強める過程で、一部の日本アーティストの公演停止を指示していると報じた。映画審査の停止や公開延期に続き、コンサートも都市単位で中止が発生するなど、その影響が徐々に広がっていると伝えている。

現地のファンやオンラインコミュニティでも、「今回の上海公演中止も規制強化の流れの一環」という見方がなされている。浜崎あゆみの上海公演で準備されていたステージは、当日午後からすでに解体作業が進められたとされている。

浜崎あゆみは現在、アジアツアー「A I am ayu -ep.Ⅱ-」を開催中で、上海公演は中国における初の大規模単独ライブとなる予定だった。

日中対立とも無関係ではない突然の中止騒動は、アーティストとファンの双方に大きな衝撃を残したと言えるだろう。

