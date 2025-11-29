「副作用がひどい…」“10㎏減量”に成功した元K-POPアイドル、過激ダイエットの影響を赤裸々告白 | RBB TODAY

ガールズグループSISTAR出身の歌手ソユが、過激なダイエットによる副作用を明かした。

11月27日、YouTubeチャンネル「SOYOUGI」に最新動画がアップされた。

この日ソユは、「私、かなり痩せたじゃないですか。だからズボンを履くとすごく大きいんです。今日はお直しに出すズボンをチェックしようと思っているんですが、本当に履くたびに思います。 『あ、本当に痩せたんだな』って。今どんな状況かというと、トイレでもジッパーを下ろす必要がないんです。そのまま上げ下げできるくらいで」と悩みを打ち明けた。

その後、直す必要のあるズボンを選びながら、「今はもう“緊急事態”です。50kgを下回ってはいけないのに、数日前に体重を量ったら49kgだったんです。だから、これから1カ月の滞在期間中はしっかり運動して、健康的な状態に戻したいと思っています」と話した。

（画像＝「SOYOUGI」キャプチャ）ソユ

“体重維持”として気を付けていることについては、「まず運動を継続すること。有酸素運動の効果は本当に大きくて、今も1回に3時間は運動しています。でもタンパク質を特別多く摂るわけではありません。食べたいものは食べます。でも『もうお腹いっぱいなの？』と思うくらいの量なんです。ご飯1杯なら半分も食べきらない感じ。家ではできるだけこんにゃく米を食べています。ダイエット中はラーメンを食べなかったけれど、今は作っても残すときがあるくらいです」と明かした。

さらに、「多くて2食、少ない日は1食。夕食は味見程度。ダイエットをすると食べ物への渇望が強くなるので、“チートデー”を作ると気持ちが緩んでしまうかもしれない。だから私は何でも食べます。空腹が解消されたらそれ以上食べない。食事前に水を飲むとご飯が入りにくくなるので、水もたくさん飲んでいます。みんな私がどんどん痩せていると思っているけれど、私は無理に痩せているわけではありません」と強調した。

（画像＝「SOYOUGI」キャプチャ）ソユ

続いて自身のインボディ結果も公開し、「驚いたのは内臓脂肪がレベル2まで落ちたこと。今は完全に“痩せ型”です。最近はさらにハードに運動しているので、常に体が痛い。昨日も背中・下半身・腹筋をやったんですが、今お腹が本当に痛い。でもここまで痩せると、どれだけ食べてもお腹が出ません。それはすごく良いです。ただ、維持して思うのは、太るときは一気に太るのに、痩せすぎて落ちてしまうと怖いくらいどんどん減っていく。そして副作用がひどい。痩せ型になるとめまいや起立性低血圧が本当にひどくなりました。だからダイエットするならサプリもきちんと摂って、健康的な食事をしたほうがいいと思います」とアドバイスした。

最後に目標を明かし、「正直、体重自体はそこまで重要ではないけれど、53kgくらいがちょうど良いと思う。どうせ筋肉が増えれば体重はすぐ増えるし。今の私は痩せすぎて力がなさそうに見えるでしょう？健康的とは言えない気がするので、もっと健康的に維持したい」と語った。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ソユ、10kg減量で別人級!?極細スタイルの近況

■【話題】ソユ、整形疑惑に言及

■【写真】ソユ、太もも99％むきだし