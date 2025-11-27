TXT・ヨンジュン、活動曲じゃないのにバズり中！ソロAL収録曲『Let Me Tell You』がSpotifyで急浮上 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンの初ソロアルバム収録曲が、グローバルリスナーから熱い注目を集めている。

11月7日に発売された1stミニアルバム『NO LABELS：PART 01』に収録された『Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)』が、世界最大の音楽ストリーミングサービスSpotifyの11月25日付「Daily Viral Songs Global」で77位にランクインした。

同曲は前日にチャートインした後、2日連続で順位をキープ。活動曲ではないにもかかわらず、楽曲とパフォーマンスが口コミで広がり、公開から約20日でグローバルチャート入りを果たし注目を集めている。

さらに『Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)』は、ペルー（15位）、チリ（28位）、アメリカ（61位）、イギリス（63位）など、計30の国と地域の「Daily Viral Songs」（11月25日付）にもランクイン。韓国、香港、台湾ではタイトル曲『Talk to You』もチャート入りを果たした。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

このチャートは、再生回数やシェア数の急増が見られる楽曲を基に順位を算出するもので、ヨンジュンの音楽が世界中のファンの間で急速に話題となっていることがうかがえる。

『Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)』は、2000年代のムード漂うシンセリードのリズムが魅力的なR&B曲。KATSEYEのダニエラがフィーチャリングで参加し、互いに向けた強烈で熱い恋の物語を描き出している。

また、ヨンジュンは収録曲『Coma』『Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)』、タイトル曲『Talk to You』の3曲をオムニバス形式でつないだミュージックビデオを公開し、大きな反響を呼んだ。特に『Let Me Tell You』では、エナジェティックなタイトル曲とは異なる繊細なパフォーマンスを披露し、ダニエラとのペアダンスに世界中のファンが熱狂した。

その後、ヨンジュンが自身のSNSに2人のダンス練習動画を投稿し、再び大きな話題に。27日14時時点で再生数は3012万回を突破し、連日注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

■【写真】「水も滴るいい男…」ヨンジュン、無防備ショット

■【写真】「何頭身？」ヨンジュン、182cmの“異次元スタイル”

■【写真】TXT、“日本の大物アーティスト”と共演SHOT