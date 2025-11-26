2PM・ウヨン、日本ソロデビュー10周年！初のベストALタイトル＆ジャケットイメージ公開 | RBB TODAY

2PMのウヨンが、12月24日に日本でベストアルバム『3650.zip』をリリースする。

ウヨンは最近、公式SNSを通じて日本ベストアルバムの発売を知らせたのに続き、11月26日午前にはアルバム名やジャケットイメージなどの最新ティザーコンテンツを公開した。

公開されたイメージでは、やんちゃな雰囲気からナチュラルなムードまで、さまざまな表情を見せ、多彩な魅力を放っている。

『3650.zip』は、ウヨンの日本ソロデビュー10周年を記念して発売される初のベストアルバムで、10年間の“一日一日”が1枚に凝縮されているという意味が込められている。これまでに発表してきた代表曲はもちろん、ファン待望の新曲まで、全18曲が収録される予定だ。

日本でのベストアルバム発売に先立ち、ウヨンは11月29日・30日の2日間、東京・Kanadevia Hall（カナデビアホール）で単独コンサート「2025 Jang Wooyoung Concert ＜half half＞ in Japan」を開催する。

これは、2023年に行われた日本ソロツアー「WOOYOUNG (From 2PM) Solo Tour 2023 “Off The Record”」以来約2年ぶりで、2024年12月に大阪と横浜で開催されたファンミーティング「2024 Jang Wooyoung Fan Meeting ＜Be Young＞ in Japan」からも約1年ぶりとなる日本での単独公演だ。ファンの期待も高まっている。

さらに東京公演に続き、12月27日・28日には兵庫・神戸文化ホールでも公演を開催し、2025年の年末をファンとともに温かく締めくくる予定だ。

