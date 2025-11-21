大谷翔平所属・ドジャース連覇の名場面も一挙紹介！フジ『プロ野球珍プレー好プレー大賞2025』放送決定 | RBB TODAY

12月4日午後7時から年末恒例の野球特番『プロ野球珍プレー好プレー大賞2025』（フジテレビ）が放送される。

同番組では、福岡ソフトバンクホークスが5年ぶり12度目の日本一を達成した今年の日本プロ野球や、大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズ連覇を果たしたメジャーリーグの名場面を約3時間にわたって紹介する。

今年は「アンバサダー」ならぬ「珍バサダー」として、お笑いコンビのアンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）と、なにわ男子の藤原丈一郎が登場する。審査員には徳光和夫（審査員長）、元木大介、杉谷拳士、池田朱那、塚本恋乃葉が参加。池田は「令和の野球少女」の愛称で知られ、塚本はCS放送開始から25年目を迎えた「プロ野球ニュース」で土曜日のMCを担当している。

豪華ゲストとして、今季限りで現役引退を表明した中田翔と美馬学が出演。中田は3度の打点王を獲得し、美馬は2013年の日本シリーズでMVPを獲得した。

さらに横浜DeNAベイスターズの佐野恵太と、昨年のドラフトで5球団が競合したドラフト1位ルーキーの東北楽天ゴールデンイーグルス・宗山塁も参加する。進行は三宅正治と原田葵（ともにフジテレビアナウンサー）が務める。